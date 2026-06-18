提供能源選項避免孤立 普亭廣邀東協領袖深化關係

俄羅斯總統普亭今天在喀山主持俄羅斯與東協領袖峰會，一方面深化與亞洲的政經連結，一方面在西方G7峰會聚焦結束俄烏戰爭之際，向外展示莫斯科並未陷入外交孤立。

法新社報導，就在西方積極施壓莫斯科、要求終止俄烏戰爭之際，普亭（Vladimir Putin）今天在喀山（Kazan）主持俄羅斯與東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，積極深化莫斯科與亞洲的政治及經濟連結。

這場在喀山舉行的峰會，時間上與七大工業國集團（G7）在法國進行的峰會接近，而G7焦點正是終結俄烏及中東戰爭。

東協11個成員國的代表已提前抵達喀山，明天將進行主要議程。克里姆林宮表示，本次峰會是俄羅斯與東協國家合作35週年的紀念活動。

泰國、越南、柬埔寨、寮國、馬來西亞和新加坡均由總理出席，菲律賓則由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）參加。俄羅斯方面表示，各國領袖將就「全球及地區問題交換意見」，並在「安全、貿易、投資及人文合作」等領域深化彼此關係。

俄羅斯面對西方因俄烏戰事施加的巨大制裁壓力，已將其石油出口重心轉向亞洲。普亭今天與小馬可仕會晤並獲邀於11月赴菲訪問，小馬可仕表示，希望能深化與莫斯科的能源合作。

俄羅斯總統的經濟與國際事務顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，「只有俄羅斯才有能力解決」亞洲國家的能源問題。

德米崔耶夫說，「所有東協國家都已意識到制裁毫無效果，尤其是當美以對伊朗發動戰爭引發嚴峻的能源供應問題時，他們對此感受深刻」。

俄羅斯在戰時體制下運轉4年，目前正面臨高通膨、勞動力短缺與高借貸成本的壓力。

俄軍在烏克蘭戰場的推進速度今年明顯減緩，烏克蘭方面則持續擴大對俄羅斯本土的攻擊力道。

在法國舉行的G7峰會上，美國總統川普會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示，莫斯科應「達成協議」以結束烏克蘭戰爭。

川普也表示，伊朗戰爭告終，隨著荷莫茲海峽（Hormuz Strait）開放，美國即將恢復制裁俄羅斯石油的能力。

普亭2022年2月下令攻擊烏克蘭，這場戰爭演變為二戰以來歐洲最嚴重的武裝衝突。