日相與川普短暫交談 未正面回應是否談到台灣

日本首相高市早苗在七大工業國集團（G7）峰會的行程結束後，今天於法國舉行記者會。她並未正面回應與美國川普總統在會議期間短暫交談時，是否談到台灣。

這是高市第一次以首相身分參加G7高峰會議。她在法國參加這次G7期間，當地時間16日曾與川普於場邊短暫交談5分鐘左右。朝日電視台報導，被問及雙方是否談到台灣議題時，高市在法國東部城市阿爾尚（Archamps）召開記者會時僅稱「針對包含中國在內的印太情勢交換意見」。

談到對中關係時，高市強調「日本對於各種對話，抱持開放態度，今後也將從國家利益的觀點出發，冷靜且妥善地因應。」

她也指出，她在G7峰會上提議各國建立共同儲備稀土的合作機制，並強調相關內容「已經成功納入成果文件」。

另外，高市也說明日本政府對於印太地區局勢以及包含中國在內的地區等諸多課題的立場，並表示G7領袖已一致同意合作因應。

關於中東局勢部分，日本是否派出自衛隊前往荷莫茲海峽，高市表示「目前，並沒有任何具體決定。」

「日本經濟新聞」報導，美國總統川普在G7峰會閉幕後的記者會表示，他曾詢問高市日本是否要參與對伊朗的軍事作戰，但是被拒絕。

川普描述，「我問她『是否想稍微參與』，而她回答『不想參與』」。

川普還說，不只是日本，G7其他歐洲國家也避免在戰事進行期間提供合作。川普流露出不滿地表示，「我認為現在大家都想參與了。我有點失望。」

至於高市，川普則高度評價，「她是我的大粉絲」、「她的工作表現非常出色。」