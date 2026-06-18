「窮孩子才會去自衛隊」 日議員失言遭朝野圍剿

日本立憲民主黨參議員古賀千景日前在國會質詢時發表「經濟困難的孩子才會去自衛隊」的言論，引發政壇及社會各界強烈反彈。雖然古賀隨後撤回發言並公開致歉，但風波持續延燒，黨內高層被迫出面道歉，自衛隊招募團體更發出抗議，要求古賀公開說明並致歉。

產經新聞報導，古賀千景15日在參議院決算委員會質詢時，針對防衛省向部分小學發放兒童版國防宣傳教材「一看就懂！日本的防衛」提出質疑。

她根據自己曾任教師的經驗表示，「我教過的學生中，有很多人現在都在自衛隊服役。他們承受著許多痛苦。但我希望大家理解的是，會去自衛隊的孩子，大多是經濟狀況比較困難的孩子；家境富裕的孩子通常不會加入自衛隊。」她隨即表示「對不起，是我失言了，我要更正」，並當場道歉。

她還提到，宣傳冊中也有關於北韓、中國和俄羅斯的內容，並質疑「學校裡也有來自北韓、中國和俄羅斯的孩子。如果這些孩子看到這本冊子，會不會造成心理傷害？制定內容時是否考慮過這一點？」

對此，防衛大臣小泉進次郎回應表示，「與其先考慮是否顧及鄰近國家的感受，我認為更重要的是，您的發言反而缺乏對自衛官子女的體諒。自衛官的孩子同樣也在學校就讀。」

古賀再次表示要撤回發言並致歉，之後也透過社群媒體X發文道歉。

然而，事件並未因此平息。

國民民主黨代表玉木雄一郎隨後在記者會上嚴詞批評，指出古賀的發言是在「侮辱全國約26萬名自衛隊員、防衛省職員及他們的家屬」。他表示，自衛隊員即使遭受政治人物不當批評，也沒辦法公開反駁，因此國會議員更應謹慎發言。

多位具有自衛隊背景的政治人物也相繼表達不滿。曾任陸上自衛隊教育部隊中隊長、現為自民黨眾議員的鹿嶋祐介表示，古賀的發言傷害了立志成為自衛官的年輕人、現役隊員以及家屬的尊嚴與自豪。

有「鬍子隊長」之稱的前自衛官、自民黨前參議員佐藤正久則指出，他年輕時曾因家庭經濟困難，不得不放棄已經錄取的大學。「我不打算全盤否定古賀議員想表達的部分內容，但這種貼標籤的做法絕對不能接受。」

他表示，絕不可能所有人都是因為這樣的動機才加入自衛隊，簡化成「因為窮才去加入自衛隊」，這種片面的看法，是對那些懷抱榮譽感服務國家的隊員的侮辱，絕對不能容忍。

面對輿論壓力，立憲民主黨國會對策委員長齋藤嘉隆宣布，已對古賀祭出黨內「嚴重注意」處分。立憲民主黨代表水岡俊一則於17日公開道歉，坦承該發言缺乏對自衛官、自衛官家屬及相關人士的尊重，並表示身為黨代表對此深感責任。

負責協助自衛官招募工作的沖繩縣自衛官招募諮詢員聯合會也向古賀寄出正式抗議書。聯合會指出，古賀的說法是不符合現實的偏見，甚至帶有歧視色彩，要求她在公開場合再次明確道歉。

抗議書強調，自衛官選擇從軍的理由十分多元，包括保衛國家的使命感、參與災害救援的理想、專業技術訓練以及服務社會的志向等，不應被簡化為經濟因素。聯合會並憂心，相關言論可能加深社會對自衛隊的錯誤刻板印象，對招募工作造成負面影響。