G7峰會聚焦烏克蘭伊朗戰事 巴西未與美歐達協議

巴西總統魯拉受邀出席15至17日在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，因全球焦點集中於伊朗與烏克蘭戰事，雖然未能與美國總統川普或歐盟達成具體協議，但仍在人工智慧治理、礦產供應鏈多元化等議題上發聲，盼強化巴西在全球中角色。

BBC巴西新聞網報導，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在峰會期間與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）會談，並與歐盟領袖交流，討論歐盟自9月起禁止進口巴西肉類、魚類及蜂蜜的爭議。巴西外交部官員坦言，短期難以扭轉決定，但仍希望藉由對話表達關切。

歐盟這項禁令，主要原因是巴西未能充分證明其畜牧業符合歐盟嚴格的抗微生物使用規範。這項措施屬於歐盟「One Health」政策的一部分，旨在防止抗生素濫用與抗藥性擴散。歐盟於2026年5月宣布，禁令將於9月3日生效。

另在與美國關係方面，因美國政府近期將巴西犯罪組織「紅軍團」（CV）與「首府第一司令部」（PCC）列為恐怖組織，並考慮對部分巴西產品加徵25%關稅，使雙邊關係再添變數。

巴西最高法院日前判決前總統波索納洛（JairBolsonaro）之子、前國會議員愛德華多（EduardoBolsonaro）因涉干預司法程序而遭定罪。川普（Donald Trump）在峰會記者會上形容巴西「政治上危險」，其言論再度引發外界對美巴關係的疑慮。

報導指出，魯拉在峰會期間雖難在美歐間取得突破，但仍在人工智慧治理、礦產供應鏈多元化及南方國家發展援助等議題上發聲，爭取巴西在全球治理中的角色，儘管峰會已落幕，未能與川普或歐盟達成具體協議，巴西仍持續在多邊場合累積外交籌碼，避免在國際舞台上被邊緣化。