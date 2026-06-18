美軍恢復太平洋司令部舊稱 印太戰略引關注

美國戰爭部昨天宣布，「印太司令部」改回舊稱「太平洋司令部」，儘管官方強調任務與轄區不變，但「印太」（Indo-Pacific）是美國近年聯手印度及盟友、回應中國區域影響力的戰略語言，改名後續引發關注。

太平洋司令部（U.S. Pacific Command）成立於1947年，總部位於夏威夷，是美軍歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部之一，轄區涵蓋半個地球、38個國家：從美國西岸外海一路向西越過太平洋，直到印度西部邊界。

2018年5月30日，川普第一任期間，時任國防部長馬提斯（James Mattis）在夏威夷珍珠港宣布，將「太平洋司令部」改名為「印太司令部」（U.S. Indo-Pacific Command）。

他當時說，這是為了反映印度洋與太平洋之間「日益緊密的連結」，稱美國戰略視野「向西聚焦」。

路透社當時解讀，改名凸顯了印度對五角大廈的重要性提高。美國官方戰略文件也把「印太」作為政策框架，涵蓋盟友合作與區域安全競爭，一路從印度洋延伸到美國西岸。

最明顯的例子是「四方安全對話」（Quad）， 這個由美國、日本、印度和澳洲之間建立的區域合作平台。2021年拜登政府上任後，Quad升級為領袖峰會，四國領袖宣示推動「自由開放印太」（free and openIndo-Pacific）。

拜登政府2022年「印太戰略」也明列，要支持印度持續崛起與區域領導角色，把Quad定位為重要區域合作架構。

「印太」反映當時美國對亞洲戰略：一方面，印度洋與太平洋視為相連的安全空間，印度戰略角色上升；另一方面，中國在南海、印度洋與「一帶一路」擴張影響力，美方也把「自由開放印太」作為回應中國軍事與經濟壓力的政策語言。

川普政府2017年發表「國家安全戰略」，指出中國試圖在印太地區取代美國，重塑區域秩序。馬提斯2018年宣布改名時，也說印太地區不應受任何國家的「掠奪性經濟或脅迫威脅」束縛，指的就是中國「一帶一路」。

台海議題也常出現在美方「印太」政策語言中。近年美國軍艦或軍機通過台灣海峽時，美軍一向聲明強調，相關行動符合國際法，展現美國對「自由開放印太」（free and open Indo-Pacific）的承諾。

美國戰爭部16日在夏威夷宣布，印太司令部將恢復為「美國太平洋司令部」。官方公告的理由是歷史傳承。

戰爭部表示，恢復為太平洋司令部，是為了尊重這個司令部「深厚歷史根源」，也肯定它從二戰後區域安全架構、韓戰、越戰，到人道救援行動中的角色。

官方強調，改名不代表作戰責任區或任務改變，轄區維持一樣，仍從美國西岸外海延伸到印度西部邊界；司令部基本任務以及與區域盟友夥伴維持自由開放區域的承諾也不變。

2018年改名時，「印太」已被賦予連結印度洋與太平洋、凸顯印度角色、並回應中國區域影響力的戰略意涵，這次恢復舊稱，雖然官方強調任務與轄區不變，外界仍關注美國亞洲戰略語言是否出現調整。