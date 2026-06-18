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坦言在黎巴嫩上有分歧 川普：以色列可以做得更好

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）、以色列總理內唐亞胡（右）。(路透)
美國總統川普（左）、以色列總理內唐亞胡（右）。(路透)

美國預計19日與伊朗簽署初步和平協議，傳以色列總理內唐亞胡與美國總統川普之間的意見分歧，川普17日坦言說，雙方確實在黎巴嫩議題上有小分歧，認為內唐亞胡可以再柔和一點。

美伊預計19日在瑞士簽署初步和平協議，川普於美東時間17日在法國舉行記者會。

外傳美以關係生變，川普17日表示，平心而論，內唐亞胡是一名好人，不過有時候太過激動；川普說，他與內唐亞胡之間有很好的夥伴關係，內唐亞胡也是一位很棒的總理。

川普坦言說，雙方在黎巴嫩的議題上有出現小分歧，川普稱他建議內唐亞胡可以柔和一點，不需要每次有真主黨（Hezbollah）的人走進一棟房子，就非得把房子炸毀。

川普表示，美國仍需要努力來取得黎巴嫩的和平，雖然那是大拼圖中的一小塊，但仍具有很大的影響力；川普表示，他認為美國能取得和平的結果，也認為以色列可以做得更好。

川普表示，美國有提供初步和平協議的內容給以色列，指以色列是美國的好夥伴，但認為以色列在對付真主黨上可以做得更好；川普表示，他不是說以色列不能自我防衛，而是當有兩架無人機被射進沙漠，未造成任何傷亡，以色列不必為此炸毀黎巴嫩首都貝魯特的建築；川普表示，以色列可以表現得更好、可以做得更好。

美伊達成停火之後，以色列仍多次向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨發動軍事行動，一度威脅到美伊之間的停火協議。

以色列 黎巴嫩 川普

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