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美方釋初步和平協議內容 3000億美元重建基金非「假新聞」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國預計19日與伊朗簽署初步和平協議，美國資深官員17日向媒體釋出14點協議內容，預計最多60天要達成最終的和平協議，同時美國將與區域夥伴配合，為伊朗擬定一套至少3000億美元的重建、經濟發展計畫。

美國總統川普日前指出，有關美國將支付伊朗巨額重建資金的報導是「假新聞」，不過在美方釋出的內容當中仍寫明美國及盟友會擬定3000億美元的重建計畫。

美伊預計19日在瑞士簽署初步和平協議，川普於美東時間17日在法國舉行記者會，並表示，美方將對外公布諒解備忘錄的內容。

美國資深官員17日也同步釋出14點協議內容，包括簽署備忘錄之後，雙方就結束所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內，同時雙方也會尊重彼此的主權和領土，不干涉其內政。

協議內容並指出，除非雙方都同意延長期限，否則備忘錄要求最多在60天內達成最終協議；協議也指出，美國將與區域夥伴合作，為伊朗擬定一套具體、共同同意的重建、經濟發展計畫，其金額至少3000億美元；這項計畫的實施機制將同最終協議，在60天內敲定。

此外，雙方簽署備忘錄之後，美國將立即開始解除對荷莫茲海峽的海上封鎖，以及任何干預或阻礙伊朗的行動，並在30天內完全解除海上封鎖；美國也將在最終協議達成後的30天內從伊朗周邊地區撤軍。

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