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芬蘭解除長年核武禁令 深化北約合作因應地緣政治現實

中央社／ 赫爾辛基17日綜合外電報導

芬蘭國會議員今天以125票贊成、61票反對通過一項修正案，決定解除該國長年以來的核武禁令，標誌著芬蘭在加強與北約整合之際，國防政策出現重大轉變。

美國政治媒體Politico報導，芬蘭與俄羅斯共享逾1300公里邊界，在俄國2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭隨後於2023年加入北大西洋公約組織（NATO），並開啟長達數年的國防轉型。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）肯定這項舉措對芬蘭安全「至關重要」，但堅稱芬蘭無意在境內永久部署核武。

哈卡寧在今天芬蘭國會表決後於社群媒體X寫道：「國會以2/3壓倒性多數通過了『核能法』（Nuclear Energy Act）修正案。這項具歷史意義的改革提升了芬蘭與北約整體安全。」

今年5月，芬蘭當局曾在首都赫爾辛基（Helsinki）附近偵測到疑似無人機進入該國領空，隨後出動戰鬥機因應。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）之後表示，該國未遭遇直接軍事威脅，但芬蘭軍方官員透露，他們事前收到預警情報。

與此同時，芬蘭政府也正考慮是否進一步參與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動的擴大歐洲核嚇阻計畫。

哈卡寧今年稍早時曾表示，芬蘭溯及1980年的核武限制，已不再符合北約成員國當前所面臨的地緣政治現實。

北約 芬蘭 俄羅斯

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