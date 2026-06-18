聽新聞
0:00 / 0:00

G7一致挺烏 支持美伊協議 喊加強制裁俄

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
七大工業國集團（G7）峰會與會領袖十六日在法國艾維安巴恩合影，左起依次為歐盟理事會主席柯斯塔、義大利總理梅洛尼、南韓總統李在明、埃及總統塞西、英國首相施凱爾、美國總統川普、肯亞總統魯托、法國總統馬克宏、日本首相高市早苗、印度總理莫迪、加拿大總理卡尼、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席范德賴恩及巴西總統魯拉。（法新社）
七大工業國集團（G7）峰會與會領袖十六日在法國艾維安巴恩合影，左起依次為歐盟理事會主席柯斯塔、義大利總理梅洛尼、南韓總統李在明、埃及總統塞西、英國首相施凱爾、美國總統川普、肯亞總統魯托、法國總統馬克宏、日本首相高市早苗、印度總理莫迪、加拿大總理卡尼、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席范德賴恩及巴西總統魯拉。（法新社）

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團（G7）十七日發表聯合聲明，G7領袖稱讚美國與伊朗達成初步協議，並在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大制裁俄羅斯

G7針對多項地緣政治議題發表聯合聲明，聲明中三度提及美國總統川普，表示樂見美伊達成終止敵對行動協議，讚揚川普展現領導力促成協議，這為阻止伊朗取得核武、處理其區域活動及彈道飛彈威脅，提供「歷史性機會」。G7表明支持落實協議以及後續推動更全面的外交安排，確保伊朗永遠不會取得核武。

聲明同時強調，荷莫茲海峽不受限制、不收取通行費的過境權是國際貿易基石，並支持由英國與法國主導的多國防禦性倡議，協助恢復海上交通、保護商船及確認水雷已清除。

川普十七日表示，美國與伊朗現在達成的協議並不是最終協議，只是一份諒解備忘錄，川普說，如果伊朗「不聽話，我們會立刻回去，在他們頭頂上投炸彈」。

此外，G7聲明指出，隨著美伊達成協議、荷莫茲海峽有望重新開放，現在正是對俄羅斯採取進一步經濟措施的適當時機。

G7領袖承諾加大對俄羅斯的經濟施壓，強化包括石油與天然氣產業在內的制裁。

在烏克蘭議題上，原本外界預期川普可能與盟友出現分歧，但與會領袖在法國艾維安巴恩峰會期間意外取得一致立場。

聯合聲明表示，G7將持續支持烏克蘭捍衛自由、主權與領土完整，並承諾增加防空能力、額外系統與攔截器，以及長程打擊能力，同時考慮擴大相關許可，協助烏克蘭提升軍事生產能力。

聲明也對北韓核武與彈道飛彈計畫表達深切關切，重申將依據聯合國安理會決議推動北韓完全去核化，並呼籲平壤立即解決綁架日本人問題，同時共同因應北韓涉及加密貨幣竊盜及網路犯罪等威脅。

聲明也提到中國曾參與法國總統馬克宏六月十一日主持的「全球趨同促增長峰會」，並表示G7將持續與中國等大型經濟體對話，討論全球長期失衡的成因與解方，相關努力也將會延續至美國主辦的G20以及其他國際論壇。

G7 伊朗 俄羅斯

延伸閱讀

G7重新聚焦烏克蘭戰爭 川普暗示很快將恢復俄油制裁

G7峰會領袖聲明 反對片面嘗試改變台海現狀

G7峰會震撼彈！川普直言美國與烏克蘭戰爭無關 「只賣武器」

G7領袖歡迎美伊協議 要求「立即在黎巴嫩停火」

相關新聞

美軍印太司令部 改回太平洋司令部

美國國防部十六日宣布，美軍印太司令部恢復舊稱太平洋司令部。這是第一屆川普政府於二○一八年五月進行更名後，時隔約八年恢復原有名稱。國防部指出，其責任區不變。

態度冷淡 川普：俄烏戰與美國無關

美國總統川普雖在本屆七大工業國集團（G7）峰會公報簽字，同意加強援助烏克蘭，但紐約時報報導，川普在峰會直言美國「與烏克蘭戰爭無關」。

G7一致挺烏 支持美伊協議 喊加強制裁俄

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團（G7）十七日發表聯合聲明，G7領袖稱讚美國與伊朗達成初步協議，並在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大制裁俄羅斯。

抗衡美中？日本倚靠美國 沒有B計畫

德國政府八年前公布一張Ｇ７加拿大峰會場邊照片，照片中美國總統川普看似和德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等歐洲領袖對峙，只有已故日本前首相安倍晉三看起來毫不在意。經濟學人雜誌十六日刊登文章指出，在東京看來，盟友若試圖孤立川普，並不是展現獨立自主，而是在傷害自己。

G7聲明反對以武力片面改變台海現狀

七大工業國集團（Ｇ７）十七日發表聯合聲明，重申反對任何以武力脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。