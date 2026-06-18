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降低對中國依賴 G7 拚減少稀土單一來源占比

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合報導

G7發表聯合聲明，七國領袖在烏克蘭議題上達成共識，各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並擴大制裁俄羅斯。此外，各國也同意，到2030年前不應從單一國家進口60%以上的稀土，以此降低對中國的依賴。

G7領導人17日在聲明中表示，這一目標也將適用於永久磁鐵，2030年之後，各國還將繼續降低依賴程度，並爭取盡快將進口單一來源占比進一步壓低至50%。至於其他關鍵礦產，G7領導人承諾年底前將制定具體目標。

一名G7官員表示，在此次峰會上，儘管美伊和平協議等地緣政治議題占據主導地位，但關鍵礦產供應鏈問題是目標能夠獲得所有領導人一致支持的議題之一。

七國領導人還討論了相關計畫，擬在部分工業領域引入配額，此舉被視為承認國防製造商等戰略產業尤其需要降低對中國供應鏈的依賴。

G7 稀土 俄羅斯

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