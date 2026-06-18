抗衡美中？日本倚靠美國 沒有B計畫

德國政府八年前公布一張Ｇ７加拿大峰會場邊照片，照片中美國總統川普看似和德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等歐洲領袖對峙，只有已故日本前首相安倍晉三看起來毫不在意。經濟學人雜誌十六日刊登文章指出，在東京看來，盟友若試圖孤立川普，並不是展現獨立自主，而是在傷害自己。

如今，另一場Ｇ７峰會在法國舉行。許多歐洲政治人物與民眾其實樂見美國顯得孤立或弱勢，因為他們對川普的作風反感。愈來愈多人主張，中等強國應攜手合作，同時抗衡美國與中國兩個超級強權，維護國際秩序。

文章指出，日本菁英階層對任何聲稱能讓中等強國擺脫對美中依賴的聯盟都毫無興趣。在日本人眼中，中國正追求區域甚至全球主導地位，只有美國能加以遏制。

東京流傳一句話「沒有Ｂ計畫」。即使日本近年試圖為美國可靠度下降的風險預做準備，例如提升本國武器生產能力，也只是「附註版的Ａ計畫」，而非真正的替代方案。無論是川普或未來的美國總統，都不能削弱美國對亞洲的承諾，亞洲也找不到比美國核保護傘更好的替代選擇。

因此，日本的策略是向美國證明自身不可或缺。過去，日本政治人物大談自由與民主等價值；如今則強調如何協助美國打造人工智慧產業鏈，並確保美國在科技競爭中領先中國。

儘管日本菁英階層不少人畢業於常春藤名校，對「讓美國再次偉大」運動衝擊美國制度感到不安，但作為盟友，日本的態度始終務實且克制。

對許多歐洲人或加拿大人而言，美國像是家人，川普式強硬作風被視為一種背叛。但在日本眼中，美國從來不是家人，而是一個曾經擊敗日本又協助重建的超級強權。相較於許多西方盟友，日本失去美國支持代價更高。如果美國退出亞洲，日本及鄰國將被迫適應中國主導的區域秩序。文章最後寫道，日本寧願不惜一切代價讓美國留在亞洲。這是非常務實的思維，其他盟友或許也該從中得到啟示。