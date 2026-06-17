聽新聞
0:00 / 0:00

美國削減對北約承諾 呂特：不代表正從歐洲抽身

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導

北大西洋公約組織秘書長呂特今天表示，美國宣布裁減可供北約調度的部隊，並不代表美方正在從歐洲抽身。

法新社報導，呂特（Mark Rutte）在北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議前表示：「在某些情況下這被視為一個問題，認為美國正在疏遠盟友。但事實並非如此。」

華府已經告知盟國，將減少提供給北約指揮官調度的兵力和資產，期待歐洲各國能對自身的常規防禦工作「承擔主要責任」。

呂特說：「美國已經調整對於北大西洋公約組織兵力模型（NATO Force Model）的承諾。這主要不是關於部隊和資產目前部署在何處，而是關於一旦我們的防衛計畫啟動，誰該負責做什麼。」

美國和德國媒體報導，削減項目包括原來提供北約調用的150架美軍F-16和F-15戰機當中的1/3，以及加油機、偵察機、轟炸機和無人機。

報導還指出，一艘具備巡弋飛彈發射能力的潛艦及兩個航空母艦戰鬥群之一也將撤出。

美國總統川普對北約所作承諾引發諸多疑問之際，外界憂心美方此舉恐將導致歐洲在面對俄羅斯時暴露安全風險。

呂特說：「過去我們對美國的依賴過高，如今美國調整承諾，其他盟國也開始加大貢獻。」

他表示，體認美國必須善盡其全球義務，歐洲和加拿大在常規防衛領域付出更多有其關鍵重要性。

北約 歐洲 美國

延伸閱讀

G7重新聚焦烏克蘭戰爭 川普暗示很快將恢復俄油制裁

川普不怕朗讀？美官員認美伊協議文本「極為模糊」重點不在那一頁半上

美國建國250周年系列／巨人背後的覺醒 全球如何因應不再可測的美國？

中等強國難嚇阻中國犯台 經濟學人：日本沒B計畫仍得靠川普

相關新聞

G7目標大幅降低對中國大陸關鍵礦產依賴 2030年降至60%以下

七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。這些礦產是生產手機等電子產品不...

英國國會補選18日登場…柏南補選有望勝出 施凱爾首相大位拉警報

位於英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德（Makerfield），18日將舉行補選，目前各界看好由工黨籍候選人、前大曼徹...

G7峰會談判桌面孔翻新 如今權力掌握在「這些人」手上

七大工業國集團（G7）峰會本周在法國召開，全球主要人工智慧（AI）公司高層17日齊聚峰會，凸顯在AI晉身全球議程首位之際，這些科技領袖的地緣政治影響力日益擴大。

川普：伊朗若「不守規矩」 可能再次轟炸

美國總統川普17日說，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸。

G7峰會變川普秀？入座前霸氣宣示「我是老大」 馬克宏反映曝

七大工業國集團高峰會正在法國舉行，由東道主法國總統馬克宏主持。但是當客人的美國總統川普今天毫不客氣地讓各國領袖知道誰才是...

菲律賓參議院權力洗牌！小馬可仕盟友勝出 杜特蒂彈劾將審判

菲律賓參議院領導權僵局今天落幕，前總統杜特蒂的盟友失去領導職位；參院預計很快將啟動對杜特蒂女兒、副總統薩拉．杜特蒂（Sa...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。