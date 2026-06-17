聽新聞
0:00 / 0:00

G7目標大幅降低對中國大陸關鍵礦產依賴 2030年降至60%以下

中央社／ 艾維安巴恩17日綜合外電報導
七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。示意圖（路透）
七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。示意圖（路透）

七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。這些礦產是生產手機等電子產品不可或缺的材料。

法新社報導，七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會，今天在聲明中指出，他們目標「到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下」。

聲明同時提到，「將隨時間進一步降低，懷抱著儘快達到50%的雄心」。這項聲明也獲得夥伴國澳洲支持。

另外，有鑑於人工智慧（AI）崛起帶來的影響日益受到關切，G7領袖今天還呼籲科技公司開發相關工具，確保未成年人網路安全。

他們在與OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等重量級AI業者共進工作午餐後發表聲明指出：「我們呼籲數位服務供應商開發並且應用相關技術和系統，確保未成年人能有安全、防護周全而且符合年齡的網路體驗。」

G7 稀土 法國

延伸閱讀

G7領袖歡迎美伊協議 要求「立即在黎巴嫩停火」

G7領袖承諾加強行動 協助開發中國家減輕債務負擔

G7峰會領袖聲明 反對片面嘗試改變台海現狀

G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」 外媒：意外就1事達成共識

相關新聞

G7目標大幅降低對中國大陸關鍵礦產依賴 2030年降至60%以下

七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。這些礦產是生產手機等電子產品不...

英國國會補選18日登場…柏南補選有望勝出 施凱爾首相大位拉警報

位於英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德（Makerfield），18日將舉行補選，目前各界看好由工黨籍候選人、前大曼徹...

G7峰會談判桌面孔翻新 如今權力掌握在「這些人」手上

七大工業國集團（G7）峰會本周在法國召開，全球主要人工智慧（AI）公司高層17日齊聚峰會，凸顯在AI晉身全球議程首位之際，這些科技領袖的地緣政治影響力日益擴大。

川普：伊朗若「不守規矩」 可能再次轟炸

美國總統川普17日說，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸。

G7峰會變川普秀？入座前霸氣宣示「我是老大」 馬克宏反映曝

七大工業國集團高峰會正在法國舉行，由東道主法國總統馬克宏主持。但是當客人的美國總統川普今天毫不客氣地讓各國領袖知道誰才是...

菲律賓參議院權力洗牌！小馬可仕盟友勝出 杜特蒂彈劾將審判

菲律賓參議院領導權僵局今天落幕，前總統杜特蒂的盟友失去領導職位；參院預計很快將啟動對杜特蒂女兒、副總統薩拉．杜特蒂（Sa...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。