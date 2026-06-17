以色列防長會索馬利蘭總統 稱已「秘密合作」多年

以色列國防部長卡茨今天與來訪的索馬利蘭總統艾萊曼會面，他指出，以方多年來一直與索馬利蘭「秘密」合作。

法新社報導，自索馬利蘭1991年因內戰宣布脫離索馬利亞以來，以色列去年12月成為首個承認其獨立地位的國家。

卡茨（Israel Katz）發布聲明表示：「以色列與索馬利蘭以共同利益、民主價值、對安全及穩定的承諾為基礎，長期維持友好關係。多年來，我們在多項事務上一直保持低調合作，相關細節也將持續保密。」

卡茨的辦公室指出，與艾萊曼（AbdirahmanMohamed Abdullahi）的會晤聚焦討論如何「深化兩國在安全、經濟與政治層面的合作」。

位於亞丁灣（Gulf of Aden）沿岸的索馬利蘭具有重要戰略地位，它擁有自己的貨幣、護照和軍隊。然而，由於許多國家擔心承認索馬利蘭恐激怒索馬利亞，並鼓勵非洲其他分離主義運動，索馬利蘭難獲國際普遍承認。

艾萊曼本月14日抵達以色列，這是他上任後首次進行國是訪問，期間索馬利蘭在耶路撒冷設立大使館。