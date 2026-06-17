G7峰會變川普秀？入座前霸氣宣示「我是老大」 馬克宏反映曝

七大工業國集團高峰會正在法國舉行，由東道主法國總統馬克宏主持。但是當客人的美國總統川普今天毫不客氣地讓各國領袖知道誰才是老大。

法新社報導，川普在七大工業國集團（G7）為期3天峰會最後一天的上午步入會場時，當著早已全數入座的其他領袖說：「我是老大。」（I'm the boss.）

在眾人一片笑聲中，馬克宏（Emmanuel Macron）看起來不以為忤地輕鬆回應說：「你好嗎？」

川普答道：「很好，謝謝。」他隨後入座。

成為總統之前，這位企業大亨曾主持過電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），節目招牌金句是「你被開除了！」（You're fired!）

川普剛與伊朗達成結束戰爭的協議並且歡慶80歲生日，使得在日內瓦湖（Lake Geneva）畔溫泉小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的這場峰會幾乎被他的存在感主導。

對法國官員而言，這位善變的美國總統能全程與會並且在聯合公報上簽字，也算了卻一樁心事，因為上一屆峰會在加拿大舉行時，川普提前打道回府。

峰會結束後，馬克宏邀請川普今天下午到巴黎郊外的凡爾賽宮（Palace of Versailles）共進晚餐。這被視為展現出一番異於尋常的姿態。

馬克宏因為被認為過於迎合川普而蒙受壓力。他已經表明這場凡爾賽宮晚宴並非「盛大的」晚宴。