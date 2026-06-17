快訊

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聽新聞
0:00 / 0:00

G7峰會變川普秀？入座前霸氣宣示「我是老大」 馬克宏反映曝

中央社／ 艾維安巴恩17日綜合外電報導
七大工業國集團高峰會正在法國舉行，川普步入會場時當著早已全數入座的其他領袖說：「我是老大。」美聯社
七大工業國集團高峰會正在法國舉行，川普步入會場時當著早已全數入座的其他領袖說：「我是老大。」美聯社

七大工業國集團高峰會正在法國舉行，由東道主法國總統馬克宏主持。但是當客人的美國總統川普今天毫不客氣地讓各國領袖知道誰才是老大。

法新社報導，川普在七大工業國集團（G7）為期3天峰會最後一天的上午步入會場時，當著早已全數入座的其他領袖說：「我是老大。」（I'm the boss.）

在眾人一片笑聲中，馬克宏（Emmanuel Macron）看起來不以為忤地輕鬆回應說：「你好嗎？」

川普答道：「很好，謝謝。」他隨後入座。

成為總統之前，這位企業大亨曾主持過電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），節目招牌金句是「你被開除了！」（You're fired!）

川普剛與伊朗達成結束戰爭的協議並且歡慶80歲生日，使得在日內瓦湖（Lake Geneva）畔溫泉小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的這場峰會幾乎被他的存在感主導。

對法國官員而言，這位善變的美國總統能全程與會並且在聯合公報上簽字，也算了卻一樁心事，因為上一屆峰會在加拿大舉行時，川普提前打道回府。

峰會結束後，馬克宏邀請川普今天下午到巴黎郊外的凡爾賽宮（Palace of Versailles）共進晚餐。這被視為展現出一番異於尋常的姿態。

馬克宏因為被認為過於迎合川普而蒙受壓力。他已經表明這場凡爾賽宮晚宴並非「盛大的」晚宴。

G7 川普 馬克宏

延伸閱讀

G7領袖聚焦戰爭、貿易 麥克風捕獲場邊聊足球、戒菸

高市早苗出席任內首次G7峰會 傳正協調與川普個別會談

G7領袖歡迎美伊協議 要求「立即在黎巴嫩停火」

李在明出席G7與川普短暫交談 請求主導北韓問題

相關新聞

川普：伊朗若「不守規矩」 可能再次轟炸

美國總統川普17日說，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，或德黑蘭「不守規矩」，可能會重啟轟炸。

G7峰會變川普秀？入座前霸氣宣示「我是老大」 馬克宏反映曝

七大工業國集團高峰會正在法國舉行，由東道主法國總統馬克宏主持。但是當客人的美國總統川普今天毫不客氣地讓各國領袖知道誰才是...

菲律賓參議院權力洗牌！小馬可仕盟友勝出 杜特蒂彈劾將審判

菲律賓參議院領導權僵局今天落幕，前總統杜特蒂的盟友失去領導職位；參院預計很快將啟動對杜特蒂女兒、副總統薩拉．杜特蒂（Sa...

英國夫妻海上驚魂…俄軍艦開火示警逼改航向 施凱爾怒批魯莽

英國首相施凱爾今天表示，俄羅斯一艘巡防艦在英國領海附近為了使一艘懸掛英國國旗的民用遊艇改變航行方向，因而發射警告彈，此舉...

G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」外媒：意外就1事達成共識

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團（G7）17日發表聯合聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。另外，G7領袖在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大對俄羅斯制裁。

帆船飯店至今無法迎客 杜拜經濟奇蹟面臨戰火嚴峻考驗

杜拜曾經把自己包裝成全球化時代最成功的城市樣板：波斯灣上的瑞士、低稅的天堂、威權君主制下的安全港，也是中東動盪之外，資本、人才與觀光客可以安心停靠的地方。 但2月28日，伊朗無人機與飛彈飛越波斯灣，粉碎了這個想像。 燃燒的殘骸劃過杜拜天際線，在多家五星級飯店外牆留下傷痕，其中包括帆船造型的帆船飯店。三個月後，這座地標仍未重新開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。