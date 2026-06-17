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立陶宛總統年度國情演說 強調安全韌性與國家團結

中央社／ 維爾紐斯17日專電

立陶宛總統瑙塞達16日在國會發表年度國情演說，以安全威脅、內部治理與社會凝聚力為核心，呼籲全國團結因應日益嚴峻的地緣政治局勢。

瑙塞達（Gitanas Nausėda）指出，針對立陶宛的混合戰爭已持續數十年，非法移民滲透、網路攻擊與社群媒體假訊息無所不在。他特別針對近期立陶宛國家登記中心資料遭竊事件中，批評國家機構反應過慢。

軍事方面，立陶宛今年將以GDP的5.38%投入國防，居北約前列，國防採購預算達17億歐元（約新台幣622億元）。具體目標包括2027年前促成德國裝甲旅全數進駐、建立國家師級部隊、強化防空與無人機反制能力。

瑙塞達在演說中強調：「我相信北約，它不是紙老虎。我相信第5條款，以及盟友為立陶宛防禦做出貢獻的決心。但我更強烈地相信，我們將足夠強大，能夠保衛自己並取得勝利。」

立陶宛將於2027年1月起擔任歐盟理事會輪值主席國。瑙塞達表示，將優先推動歐盟防務整合與治理改革，並強化北約與歐盟合作機制。

他重申，美國是不可或缺的盟友，並宣示將持續提供烏克蘭軍事與人道援助，支持其加入歐盟。

內部治理方面，瑙塞達以強硬措辭批評近年立陶宛政治腐敗問題，直指上一任總理因財務醜聞去職、前農業部長認罪、另一名前總理遭起訴，整個國家植物服務機構更淪為有組織犯罪工具。

他強調：「無論屬於哪個政黨、擔任何種職務，在立陶宛沒有人凌駕於法律之上。」

瑙塞達警示，低出生率是立陶宛最嚴峻的長期結構挑戰之一，提出第二、三胎適用個人所得稅零稅率及家庭稅收優惠等措施。他並支持更嚴格的移民管制，強調「立陶宛必須保持立陶宛的特質」。

演說最後，瑙塞達對社會民主黨近期決定重組執政聯盟表示歡迎，但也坦言這個決定耗時太久。他呼籲各政治力量以共識取代對立，共同守護國家安全與長遠利益。

立陶宛 非法移民 北約

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