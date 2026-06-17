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菲律賓參議院權力洗牌！小馬可仕盟友勝出 杜特蒂彈劾將審判

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕的盟友張僑偉（Sherwin Gatchalian）當選參議院議長。歐新社
菲律賓總統小馬可仕的盟友張僑偉（Sherwin Gatchalian）當選參議院議長。歐新社

菲律賓參議院領導權僵局今天落幕，前總統杜特蒂的盟友失去領導職位；參院預計很快將啟動對杜特蒂女兒、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾審判。

美聯社報導，在24名參議員中獲得13票支持後，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的盟友張僑偉（Sherwin Gatchalian）當選參議院議長，他的對手、杜特蒂陣營要角凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）已承認敗選。

過去兩周，雙方依據對法定人數（quorum）不同的法律解釋，聲稱自己當選參議院領袖。不過，凱耶塔諾陣營的一名議員今天倒戈，使其對手取得明確多數。

菲律賓大學（University of the Philippines）政治學教授佛朗哥（Jean Franco）說，「這讓人鬆了口氣」，但她也坦言，菲國民主「制度脆弱且不穩」，未來仍將面臨更多挑戰。

外界普遍認為，參議院內部權力鬥爭是受到小馬可仕與薩拉．杜特蒂之間長期政治矛盾影響。他們過去曾是盟友，後來關係破裂，凸顯菲律賓長期為政治分裂與動盪所苦。

薩拉．杜特蒂認為，小馬可仕應為其父親杜特蒂（Rodrigo Duterte）被捕並移交荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）一事負責。杜特蒂預計將在11月受審，罪名涉及危害人類罪。

參議院預計7月啟動對薩拉．杜特蒂的彈劾審判，其控制權因此備受關注。薩拉．杜特蒂上月已遭眾議院彈劾，罪名包括不明來源財富和公開威脅暗殺小馬可仕。眾議院目前由小馬可仕盟友主導。

薩拉．杜特蒂否認所有指控，她的支持者認為，這些指控是為阻止她在2028年競選總統而刻意捏造。

菲律賓 小馬可仕 杜特蒂

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