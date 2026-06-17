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馬來西亞強化南海監控 燕子礁擬增設防空雷達

中央社／ 記者黃自強吉隆坡17日專電

南海主權爭議持續之際，馬來西亞將進一步強化實際控制島礁的防衛能力。國防部長卡立諾丁昨天登上燕子礁視察時強調，大馬計劃於2029年在燕子礁增設防空雷達，提升對南海的監控與預警能力。

燕子礁（Swallow Reef）是南沙群島的一部分，馬來西亞稱為拉央拉央島（Pulau Layang-Layang）。包括中華民國、中國、越南及馬來西亞等均宣稱擁有南沙群島部分或全部主權，目前燕子礁由馬來西亞實際控制。

新海峽時報（New Straits Times）、中國報（ChinaPress）等媒體報導，卡立諾丁（Khaled Nordin）昨天率海軍、空軍及聯合作戰高層將領前往燕子礁視察，並聽取簡報。

他表示，燕子礁不僅是軍事前哨據點，也象徵馬來西亞持續存在、有效治理及維護國家利益的決心。南海是全球戰略競爭最激烈的海域之一，燕子礁身處其中具有重要戰略意義。

他並強調「這是我們的領土，將持續為捍衛主權而努力。」

燕子礁位於東馬沙巴（Sabah）首府亞庇（KotaKinabalu）西北方約162海里，設有馬來西亞皇家海軍基地，是大馬在南海的重要前哨站，負責支援海上監控、情報蒐集及相關防衛任務。

卡立諾丁指出，雖有外國船隻持續進入或侵入大馬海域，但海軍基地仍會持續提升偵搜與監控能力，包括整合既有的海事雷達、無人機系統，以及未來增設防空雷達。

南海蘊藏豐富漁業及油氣資源，同時也是全球重要海上運輸通道，由於存有主權爭議，也使南海長期成為區域安全與戰略競逐焦點。

馬來西亞於1980年代開始進駐燕子礁，並透過填海造陸與基礎建設工程，將原有珊瑚礁發展為可供長期駐軍的重要前線據點。

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