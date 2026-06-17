英國夫妻海上驚魂…俄軍艦開火示警逼改航向 施凱爾怒批魯莽

英國首相施凱爾今天表示，俄羅斯一艘巡防艦在英國領海附近為了使一艘懸掛英國國旗的民用遊艇改變航行方向，因而發射警告彈，此舉魯莽且令人深感憂慮。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，事件發生在懷特島（Isle of Wight）以南約20海里，一處不屬於英國領海的英吉利海峽（English Channel）水域。

路透社報導，根據英國和俄國國防部的聲明，這起事件發生在昨天，俄羅斯海軍巡防艦「格里戈洛維奇上將號」（Admiral Grigorovich）多次試圖聯繫該遊艇未果，為避免碰撞，因而開火示警。

目前人在法國出席七大工業國集團（G7）高峰會的施凱爾（Keir Starmer）告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）：「英吉利海峽發生的事令人深感憂慮。」

施凱爾並指出，英國國防部評估認為，這艘俄國艦艇當時正在漂流，發射的是警告彈。

他說：「這種事不應該發生，很魯莽，遊艇上那對夫妻一定嚇壞了。」

俄國國防部昨天表示，巡防艦上的人員發現該遊艇航行方向有可能與軍艦發生碰撞，經多次嘗試仍無法建立無線電聯繫後，巡防艦在遊艇前方發射警告彈，包括使用小型武器開火，遊艇隨後改變航向並駛離現場。

英國國防部將此事定調為「單一事件」，並表示，這與英國突擊隊上週末攔截一艘俄羅斯影子艦隊船隻的事無關。