G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」 外媒：意外就1事達成共識

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團（G7）17日發表聯合聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。另外，G7領袖在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大對俄羅斯制裁。

G7 17日針對多項地緣政治議題發表聯合聲明，在印太地區方面強調維護以法治為基礎的自由開放印太秩序，並重申「反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些應僅能透過對話和平解決」。

另外，聲明三度提及美國總統川普，表達對美伊達成終止敵對行動的協議樂見其成，認為這為阻止伊朗取得核武、處理其區域活動及彈道飛彈威脅，提供「歷史性機會」。G7表明支持落實協議，以及後續推動更全面的外交安排，以確保伊朗永遠不會取得核武。

聲明同時強調，荷莫茲海峽不受限制、不收取通行費的過境權是國際貿易基石，並支持由英國與法國主導的多國防禦性倡議，協助恢復海上交通、保護商船及確認水雷已清除。

聲明指出隨著美伊達成協議、荷莫茲海峽有望重新開放，現在正是對俄羅斯採取進一步經濟措施的適當時機。

G7領袖承諾加大對俄羅斯的經濟施壓，強化包括石油與天然氣產業在內的制裁。

在烏克蘭議題上，原本外界預期川普可能與盟友出現分歧，但與會領袖在法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）峰會期間意外取得一致立場。

聯合聲明表示，G7將持續支持烏克蘭捍衛自由、主權與領土完整，並承諾增加防空能力、額外系統與攔截器，以及長程打擊能力，同時考慮擴大相關許可，協助烏克蘭提升軍事生產能力。

聲明也對北韓核武與彈道飛彈計畫表達深切關切，重申將依據聯合國安理會決議推動北韓完全去核化，並呼籲平壤立即解決綁架問題，同時共同因應北韓涉及加密貨幣竊盜及網路犯罪等威脅。

聲明也提到中國曾參與法國總統馬克宏6月11日召集的「全球趨同促增長峰會」，並表示G7將持續與中國等大型經濟體對話，討論全球長期失衡的成因與解方，相關努力也將延續至美國主辦的G20及其他國際論壇。