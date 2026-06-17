盟友震驚！以色列正式要求看美伊初步和平協議 傳美方一個字回應

美國與伊朗透過間接談判敲定初步和平協議，並於14日以電子方式完成簽署。ABC新聞報導，以色列消息人士及一名知情美國官員表示，以色列曾向美國要求查看美伊諒解備忘錄（MOU）內容，但遭到拒絕。

以色列電視台N12也報導，以色列曾要求查看美國與伊朗談判中的諒解備忘錄，但未獲同意。

以色列媒體《i24NEWS》希伯來語頻道的外交記者史坦（Amichai Stein）指出，以色列曾要求查看美國與伊朗的諒解備忘錄，但美國政府回覆：「不行。」（No）

另一名《i24NEWS》希伯來語頻道的外交記者阿茲列爾（Guy Azriel）在「X」發文指出，他已確認以色列正式要求查閱這份美伊諒解備忘錄，但遭到美方拒絕。他表示，對於如此攸關國家安全的重要議題而言，關係密切的盟友之間出現這樣的情況，相當引人注目且極不尋常。

不過，ABC引述官員說法指出，儘管以色列政府未能取得諒解備忘錄文本，但已獲得關於這份文件內容的完整簡報。