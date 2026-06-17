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遊說美國制裁巴西　波索納洛之子遭判刑4年2個月

中央社／ 巴西利亞16日綜合外電報導

巴西最高法院今天在被告缺席情況下，判處巴西前總統波索納洛之子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）4年2個月有期徒刑；先前他在父親政變案審理期間，曾敦促美國對巴西實施制裁。

法新社和路透社報導，巴西前極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的三子愛德華多目前定居美國，他曾試圖爭取美方支持這位前領袖。

波索納洛因在2022年策劃政變，目前正在服27年的刑期。

最高法院4名法官裁定支持檢察官的指控。檢方指控愛德華多曾表示，若父親的案件「沒有好的結果」，他將促成美國實施制裁，此舉涉嫌「威脅司法當局及其他政府部門官員」。

大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示：「身為巴西聯邦眾議員，職責並非在國外遊說反對自己的國家。」

現年41歲的愛德華多還將被禁止擔任公職8年，他可以對這項裁決提出上訴。

計畫在10月選舉中遞補參選參議員的愛德華多透過聲明表示：「這場毫無意義的審判只有一個真實目的：將我的名字從選舉中除名。」

最初，愛德華多的策略確實奏效。去年，美國總統川普對巴西徵收高額關稅，以懲罰他所謂針對波索納洛的「政治獵巫」。

然而，在左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與川普舉行首次正式會晤後，這些關稅措施已取消。

川普政府先前也曾制裁最高法院法官莫瑞斯，但這些措施同樣已被撤銷。

在川普於選前會見愛德華多的哥哥、總統候選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）後，巴西與華府的關係正陷入低潮。民調顯示，佛拉維歐與魯拉的選情旗鼓相當。

去年12月，愛德華多已因曠職過多被剝奪眾院席次。

波索納洛 巴西 美國

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