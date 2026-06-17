南韓調整邊境平民管制線 防長稱回應居民訴求

南韓國防部長安圭伯今天表示，南韓將調整與北韓軍事邊界平行設置的「平民管制線」，縮減限制民眾進入範圍，反映安全環境變化與提升居民便利性。

路透社和法新社報導，所謂「平民管制線」（Civilian Control Line）目前位於1950年至1953年韓戰結束後劃定的軍事分界線（MDL）以南，最遠達10公里，進入管制區需要軍方授權。

安圭伯（Ahn Gyu-back）表示，這次調整將使得平民管制線與軍事分界線的平均距離減至6公里，這是回應居民多年來的訴求，並且得益於防務準備能力提升。

根據媒體報導，目前區內居住多達2萬人，其他人須經過授權程序才能進入務農或工作。

安圭伯說，新措施目的在「在確保軍事行動效能的同時提升當地居民便利性」。

國防部也宣布會放寬其他邊境地區限制措施，包括簡化農業無人機的作業通報規定。

安圭伯說：「我們將在不影響軍事行動的範圍內促進區域發展。」