G7峰會領袖聲明 反對片面嘗試改變台海現狀

正在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的領袖，今天發布第二天會議後的領袖聲明，提到中東、烏克蘭、印太地區，並表明「反對嘗試片面改變東海、南海、台灣海峽的現狀」。

「讀賣新聞」報導，G7領袖在其中一份以「地緣政治議題」為題的聲明中，明確記載將支持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）開放，而且也提及英國、法國正在準備透過多國框架，以確保荷莫茲海峽的航行安全，對此評價「在海峽正常化方面，扮演重要的角色」。

這份領袖聲明也表示，樂見美國與伊朗之間的協議，並強調「已經提供拒絕伊朗取得核武與研發飛彈的歷史性機會」，顯示G7會支持履行協議的立場。

關於俄羅斯持續侵略烏克蘭，這份聲明也指出會擴大軍援烏克蘭，以及強化對俄制裁。軍援部分，聲明寫明「同意強化防空能力、供應攔截飛彈、加強長程攻擊能力」。

另外，聲明未點名但意有所指地針對中國，表明「基於法治且自由開放印太的重要性。我們重申反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些應僅能透過對話，以和平方式解決。」

這份領袖聲明也提及北韓開發核武與彈道飛彈，並記載將致力「根據聯合國安全理事會的決議，實現北韓完全無核化」，並要求北韓迅速解決綁架問題。

「讀賣新聞」分析，在日益緊張的區域局勢下，G7有意展現團結一致。

G7峰會預計討論貿易不均等議題過後閉幕。