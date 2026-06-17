快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

G7峰會領袖聲明 反對片面嘗試改變台海現狀

中央社／ 艾維安17日綜合外電報導
G7峰會，各國領袖合照。美聯社
G7峰會，各國領袖合照。美聯社

正在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的領袖，今天發布第二天會議後的領袖聲明，提到中東、烏克蘭、印太地區，並表明「反對嘗試片面改變東海、南海、台灣海峽的現狀」。

「讀賣新聞」報導，G7領袖在其中一份以「地緣政治議題」為題的聲明中，明確記載將支持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）開放，而且也提及英國、法國正在準備透過多國框架，以確保荷莫茲海峽的航行安全，對此評價「在海峽正常化方面，扮演重要的角色」。

這份領袖聲明也表示，樂見美國與伊朗之間的協議，並強調「已經提供拒絕伊朗取得核武與研發飛彈的歷史性機會」，顯示G7會支持履行協議的立場。

關於俄羅斯持續侵略烏克蘭，這份聲明也指出會擴大軍援烏克蘭，以及強化對俄制裁。軍援部分，聲明寫明「同意強化防空能力、供應攔截飛彈、加強長程攻擊能力」。

另外，聲明未點名但意有所指地針對中國，表明「基於法治且自由開放印太的重要性。我們重申反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些應僅能透過對話，以和平方式解決。」

這份領袖聲明也提及北韓開發核武與彈道飛彈，並記載將致力「根據聯合國安全理事會的決議，實現北韓完全無核化」，並要求北韓迅速解決綁架問題。

「讀賣新聞」分析，在日益緊張的區域局勢下，G7有意展現團結一致。

G7峰會預計討論貿易不均等議題過後閉幕。

G7 台海 中東

延伸閱讀

與伊朗達成初步協議 川普G7峰會稱願促俄烏和平

川普抵G7：伊朗協議為全世界帶來巨大成功

高市早苗出席任內首次G7峰會 傳正協調與川普個別會談

G7峰會震撼彈！川普直言美國與烏克蘭戰爭無關 「只賣武器」

相關新聞

G7峰會領袖聲明 反對片面嘗試改變台海現狀

正在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的領袖，今天發布第二天會議後的領袖聲明，提到中東、烏克蘭、印太地區，並表明「反對嘗...

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達200億至500億美元（約台幣6360億到1兆6000億）；其餘較大筆資金包括伊拉克約150億美元、印度約70億美元等。

G7重新聚焦烏克蘭戰爭 川普暗示很快將恢復俄油制裁

美國可能很快重新對俄羅斯石油運輸實施制裁。在七大工業國集團（G7）高峰會上，美國總統川普及其他領袖今天決議，將烏克蘭戰爭...

李在明出席G7與川普短暫交談 請求主導北韓問題

韓國總統李在明出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會受邀國歡迎活動，並短暫與美國總統川普交談，李在明請託川普主導和平...

3千億美元條款惹議！川普放話「記者會朗讀美伊協議」最快19日簽署後

紐約郵報報導，美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，外傳川普政府將提供德黑蘭3000億美元重建基金，挨轟一大讓步。美國總統川普15日駁斥支付伊朗巨額重建資金的報導是「假新聞」，他16日又回應表示，預計幾天內將公開伊朗協議，更放話在記者會上「逐字逐句朗讀內文」。

中等強國難嚇阻中國犯台 經濟學人：日本沒B計畫仍得靠川普

經濟學人16日刊登文章指出，德國政府8年前公布一張G7峰會場邊照片後迅速在網路爆紅。照片中，美國總統川普遭歐洲各國領袖圍堵，只有已故日本前首相安倍晉三看起來毫不在意。多年過去，這張照片至今仍讓日本高層官員感到不自在，因為在東京看來，盟友若試圖孤立川普，並不是展現獨立自主，而是在傷害自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。