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韓國示威女子獨自阻擋體育團體 警方展開調查

中央社／ 首爾17日專電

韓國選票不足示威行動延燒，雖然昨天在野黨與示威者協調讓體育團體進入競技場辦公，但仍有一名女子獨自阻擋2小時不願讓步，首爾松坡警察署將以涉嫌妨害業務等罪展開調查。

韓國3日地方選舉的選票不足爭議，目前仍有示威者聚集在奧林匹克公園表達抗議，在示威者封鎖手球競技場出入口的情況下，也導致大韓體育會下的體育團體已連續超過10天無法進入辦公室。

韓聯社今天報導，示威者昨天與保守派在野黨國民力量黨魁張東赫達成可進入競技場的協議後，A女在眾人準備進入時抓住競技場大門，阻擋通行約2小時。雖然張東赫等人試圖勸說，但A女堅持應先完成開票所內選票及投票箱的證據保全程序，因此始終不願讓步。

在體育團體與國民力量黨人士放棄進入開票所後，昨天A女在警方保護下離開現場，今天上午未出現在示威現場。報導提及，在強硬保守派社群中，因A女獨自阻止眾人進入，將她稱為「奧公貞德」，即「奧林匹克公園的聖女貞德」簡稱。

首爾松坡警察署今天表示，將以涉嫌妨害業務等罪展開調查。警方表示，「昨天大韓體育會相關人士為了準備國際賽事及處理會計業務等，試圖進入手球競技場內的辦公室，但遭部分民眾阻止而未果，警方正根據受害情況及證據資料分析，調查是否涉及違法行為，並確認偵辦對象。」

另外報導指出，警方也正在調查部分示威者侮辱現場警察的案件。首爾警察廳所屬金姓警正及他的妻子昨天已向松坡警察署對多名保守派YouTuber等人提出告訴，指控他們涉嫌侮辱並妨害公務執行。

被提告的示威者，涉嫌於6日凌晨在競技場附近包圍並尾隨金姓警正超過30分鐘，不斷以「你是中國公安嗎」等言語嘲諷、辱罵，並將相關影片發布至社群媒體加以羞辱。警方完成被害人調查後，已著手確認涉案嫌疑人的身分。

韓國 體育

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