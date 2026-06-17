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李在明出席G7與川普短暫交談 請求主導北韓問題

中央社／ 首爾17日專電
李在明（左二）於G7峰會團體合照過程中，與美國總統川普（右三）會面並互相致意。路透
李在明（左二）於G7峰會團體合照過程中，與美國總統川普（右三）會面並互相致意。路透

韓國總統李在明出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會受邀國歡迎活動，並短暫與美國總統川普交談，李在明請託川普主導和平解決北韓問題，川普也回應會致力於北韓問題。

李在明在當地時間昨天，出席在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）的G7受邀國歡迎會活動。李在明與各國領袖互動、合照，其中與美國總統川普（Donald Trump）也有短暫交談。

韓國青瓦台透過首席發言人姜由楨表示，李在明於G7峰會團體合照過程中，與美國總統川普會面並互相致意。川普向李在明詢問南北韓關係近況，李在明則請求川普能像解決中東戰爭一樣，主導以和平方式解決北韓問題。

對此，川普回應表示，將致力於解決北韓問題。

另外，根據韓聯社報導，李在明今天出席G7峰會擴大會議時表示，「AI革命雖然是人類的新挑戰、也是新的成長機會，但許多開發中國家仍無法充分接觸到這個機會。」李在明指出，為此韓國提出了「全球AI基本社會」願景，希望讓AI發展帶來的利益能由全人類共同享有。

今天主席國法國通過了「互惠性國際夥伴關係」、「抗癌」及「因應伊波拉」等3份文件，韓國政府對這3份文件均表達支持。李在明指出，儘管開發需求增加，但公共財源並不充足，因此可以共同推進援助、投資、技術與制度的夥伴關係非常重要，也可透過結合民間投資的模式來尋求突破。

北韓 李在明 川普

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