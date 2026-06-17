G7領袖承諾加強行動 協助開發中國家減輕債務負擔

七大工業國集團（G7）今天矢言，將加強努力解決開發中國家債務負擔沉重的問題，當中也包括目前未符合更大範圍二十國集團（G20）在COVID-19疫情期間啟動債務減免倡議資格的中等收入國家。

路透社報導，G7領袖在會議後發表聯合聲明，重申對國際發展合作的承諾，同時呼籲推動改革，並更加重視民間資本投資。

這次會議也邀請肯亞、埃及、印度、巴西及韓國等國參與。

G7領袖表示，傳統發展政策雖已取得一定成果，但在降低對外援助依賴方面「效果有限」。近年來，美國及其他先進經濟體大幅削減公共發展資金，使公共資源雖仍扮演重要角色，卻不足以滿足全球發展需求。

在法國湖畔度假勝地艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行會議的各國領袖指出：「我們將加強努力，因應日益升高的全球債務脆弱性，因為這些風險正威脅經濟穩定，並壓縮各國提供基本公共服務所需的財政空間。」這項聲明也獲得韓國與肯亞支持。

G7領袖強調，應推動針對脆弱中等收入國家的共同債務重組機制。這些國家目前不符合G20「共同框架」（Common Framework）資格。這個框架是在疫情期間設立，主要是協助最貧窮國家進行債務重整。

由宗教、發展和倡導團體組成的「銀禧美國網絡」（Jubilee USA Network）執行董事勒康普特（EricLeCompte）表示：「他們實際上是在呼籲預防性債務重組，也就是在債務演變成危機之前先行處理。」

他強調，在公共發展資金減少下，民間部門投資具有重要意義。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，2025年官方發展援助實質金額下降23.1%至1743億美元。其中，美國援助金額大減近57%，德國、法國、英國及日本的援助也同步減少。

波士頓大學全球發展政策中心（Boston UniversityGlobal Development Policy Center）主任蓋拉格（KevinGallagher）指出，這是G7首次正式承認不符合共同框架資格的貧窮國家同樣面臨債務問題。

不過，他也對聲明未提及中東戰爭對開發中國家造成的迫切衝擊感到意外。

蓋拉格表示：「G7以外的國家，特別是亞洲與非洲的能源淨進口國，目前迫切需要流動性融資、進口與燃料／肥料補貼的立即財政支持，以及長期低成本發展融資，降低其在全球經濟體系中的脆弱性。」

國際樂施會（Oxfam International）則批評G7聲明內容不足，並呼籲各國領袖履行承諾，將援助規模提高至國民所得毛額（GNI）的0.7%。