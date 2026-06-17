中等強國難嚇阻中國犯台 經濟學人：日本沒B計畫仍得靠川普

經濟學人16日刊登文章指出，德國政府8年前公布一張G7峰會場邊照片後迅速在網路爆紅。照片中，美國總統川普遭歐洲各國領袖圍堵，只有已故日本前首相安倍晉三看起來毫不在意。多年過去，這張照片至今仍讓日本高層官員感到不自在，因為在東京看來，盟友若試圖孤立川普，並不是展現獨立自主，而是在傷害自己。

如今，另一場G7峰會在法國舉行，美國的歐亞盟友認知差異再次顯現。許多歐洲政治人物與民眾其實樂見美國顯得孤立或弱勢，因為他們對川普的作風頗有反感。近來愈來愈多人主張，應同時抗衡美國與中國兩個超級強權，並由中等強國攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序。

加拿大總理卡尼1月在達沃斯世界經濟論壇提出類似願景，但在東京看來，這是令人尷尬的幻想。對於歐洲與加拿大認為川普與中國國家主席習近平對安全、繁榮與自主性構成相似程度的威脅，日本官員搖頭嘆息，認為這種說法荒唐得近乎幼稚。

文章指出，亞洲盟友對基於價值觀的外交政策向來謹慎。日本菁英階層對任何聲稱能讓中等強國擺脫對美中依賴的聯盟都毫無興趣。位於第一線的日本眼看中國持續累積軍事力量，並利用稀土及其他工業原料供應的主導地位施壓。在日本人眼中，中國正追求區域、甚至全球主導地位，只有美國有能力加以遏制。

因此，日本期待盟友更嚴肅看待現實。出於善意組成的中等強國聯盟不足以嚇阻中國對台動武，而俄羅斯與北韓等國也正同步擴張勢力。東京不期待歐洲或加拿大出手援助，雖對澳洲抱持好感，但也清楚其國力有限。

文章認為，卡尼及他的支持者應該正視一個事實：日本並不認同由中等國家聯盟拯救世界的構想。因為如果真有這樣的聯盟出現，日本理應是領導者之一。但即便擁有諸多優勢，日本依然需要美國。

東京流傳一句話：「沒有B計畫」。即使日本近年試圖為美國可靠度下降的風險預做準備，例如提升本國武器生產能力，也只是「附註版的A計畫」，而非真正的替代方案。無論是川普或未來的美國總統，都不能削弱美國對亞洲的承諾，亞洲也找不到比美國核保護傘更好的替代選擇。

因此，日本的策略是向美國證明自身不可或缺。過去，日本政治人物大談自由與民主等價值；如今則強調如何協助美國打造人工智慧（AI）產業鏈，並確保美國在科技競爭中領先中國。儘管日本菁英階層不少人畢業於常春藤名校，對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動衝擊美國制度仍感到不安，但作為盟友，日本的態度始終務實且克制。

對許多歐洲人或加拿大人而言，美國像是家人，因此川普式的強硬作風被視為一種背叛。但在日本眼中，美國從來不是家人，而是一個曾經擊敗日本、之後又協助重建的超級強權。相較於許多西方盟友，日本失去美國支持所付出的代價更高。如果美國退出亞洲，日本及鄰國將很快被迫適應中國主導的區域秩序。

文章最後寫道，日本寧願不惜一切代價讓美國留在亞洲。這是非常務實的思維，其他盟友或許也該從中得到啟示。