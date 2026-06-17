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川普罕見批以色列戰術 稱追捕真主黨不必炸整棟樓

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普（Donald Trump）今天罕見公開批評以色列在黎巴嫩針對真主黨（Hezbollah）的軍事行動，表示沒必要為了追捕武裝分子而轟炸整棟公寓大樓。

路透社報導，川普這幾天就曾對以色列在貝魯特（Beirut）發動的攻擊表達不滿，說這些行動有可能威脅到他與伊朗之間的和平協議。他表示，以色列與親伊朗的黎國武裝組織真主黨已經對抗「太久」了。

川普在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上說：「已有太多人喪生。沒有必要每次找人就把整棟公寓大樓夷為平地，因為裡頭有非常多住戶，他們並不全是真主黨成員。」

川普近來與以國總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）關係緊繃。過去兩人雖時有摩擦，尼坦雅胡始終是川普重要的政治盟友。

然而近來，緊繃氣氛更加明顯。以色列私下批評川普與伊朗達成的協議；川普則是就以色列空襲貝魯特，對尼坦雅胡日益不滿，畢竟，他力拚敲定美伊和平協議之際，以軍轟炸貝魯特的行動卻引發了伊朗的攻擊。

川普表示自己與尼坦雅胡關係「非常好」，但下一句話馬上強調，尼坦雅胡應該對黎巴嫩「更負責任」。他說：「沒有我們，沒有美國，就沒有以色列。沒有我，也沒有以色列，因為沒有其他總統願意做我所做的事。」

以色列停止在黎巴嫩轟炸真主黨，是伊朗在和平協議上的關鍵要求；然而，由於以方拒絕收斂，已成了川普和尼坦雅胡之間反覆交鋒的爭執點。無論是川普還是歷年來的美國總統，都鮮少批評以色列的軍事策略。

目前沒有跡象顯示，川普的發言會轉化為具體政策，強迫以色列調整軍事策略以加強對平民的保護。

以色列駐美大使館發言人對這項消息沒有任何評論。

以色列 真主黨 川普

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