G7峰會震撼彈！川普直言美國與烏克蘭戰爭無關 「只賣武器」

紐約時報16日報導，美國總統川普在法國出席七大工業國（G7）峰會時直言，美國「與烏克蘭戰爭無關」，讓原本希望將焦點重新拉回俄烏戰爭的會議氣氛瞬間降溫。隨著美國近期將重心轉向伊朗衝突，烏克蘭議題明顯從川普的優先清單中後退。

川普在會中表示：「這場戰爭跟我們沒關係。」他強調，烏克蘭戰爭不會影響美國，美國與烏克蘭的關聯僅止於軍售，「我們離那裡有好幾千英里遠」。此番言論凸顯出歐洲盟友面臨的新安全現實——長達數十年仰賴美國防衛的體系，正逐步轉向要求歐洲自行承擔更多責任。

儘管態度冷淡，川普仍與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並形容會談「非常順利」，也表示雙方將再度會晤。他重申俄羅斯應該達成協議，但當被問及是否會將烏克蘭列為「特別優先事項」時，則明確表示不會，並強調目前仍聚焦於伊朗局勢。

不過，川普也釋出部分對烏克蘭有利的訊號。他表示，在成功緩解荷莫茲海峽危機後，美國更有意願重新對俄羅斯石油實施制裁。先前因伊朗衝突推升能源價格，美方一度暫緩相關制裁措施。

回顧2025年底，川普政府曾嘗試斡旋俄烏停戰，但最終破局。烏克蘭方面批評美方提出的條件過於偏向俄羅斯，而川普長期以來對普亭的友善態度也引發疑慮。本周川普甚至在受訪時稱讚普丁未干預其在荷莫茲海峽的行動。

澤倫斯基則在峰會期間向各國領袖強調，烏克蘭急需防空飛彈支援，並期待G7一致支持。他同時表示，烏軍無人機已攻擊莫斯科一處距克里姆林宮約16公里的煉油廠。前美國駐烏大使泰勒指出，若伊朗局勢降溫，現在正是美國恢復對烏強力軍援的時機。

不過，部分歐洲政策圈人士對川普可能重新介入談判抱持保留態度。美國外交關係協會（CFR）歐洲事務資深研究員莉費克斯（Liana Fix）指出，歐洲擔心川普立場過於親俄，反而讓莫斯科更容易在談判中取得優勢，「俄羅斯正期待川普出面，為他們提供一條相對輕鬆的出路。」