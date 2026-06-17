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美軍B-52轟炸機加州墜毀 8人罹難

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國空軍一架Ｂ—５２轟炸機十五日從加州基地起飛後不久墜毀。圖為Ｂ—５２轟炸機檔案照。（路透）
美國空軍一架Ｂ—５２轟炸機十五日從加州基地起飛後不久墜毀。圖為Ｂ—５２轟炸機檔案照。（路透）

美國官員表示，美國空軍一架Ｂ—５２「同溫層堡壘」轟炸機十五日從加州克恩郡愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，機上八名乘員全數罹難，包括兩名波音公司雇員。

這架載有八人的空軍Ｂ—５２轟炸機於當地時間十五日上午十一時廿分（台灣時間十六日凌晨二時廿分）起飛後不久墜毀，失事飛機隸屬於駐紮愛德華空軍基地的四一二測試聯隊。聯隊副隊長海耶斯說，「我們失去了八位偉大的美國人」。他說，罹難人員是由軍人、文職人員及政府承包商組成的團隊。

海耶斯說，事故已被「完全控制」在愛德華空軍基地內的跑道區域，基地目前已暫停飛行作業。

他表示，這架Ｂ—５２轟炸機當時正在支援基地的雷達現代化計畫，起飛後隨即墜毀並起火燃燒。

現場照片顯示，墜機地點出現大片焦黑痕跡，幾乎已看不出飛機殘骸。搭乘採訪直升機的記者表示，事故發生後可見「巨大的黑色濃煙」直衝天際，焦黑區域周邊停放多輛緊急救援車輛。

事故原因尚未確定，必須等待一系列調查完成後才能得出結論。海耶斯表示，初步調查可能需要卅天，進一步的原因分析調查則可能超過六個月。

波音公司證實，機上罹難者包括兩名波音員工。

福斯新聞指出，Ｂ—５２轟炸機標準編制通常為五人，包括兩名飛行員、一名雷達導航員、一名導航員及一名電子作戰官。愛德華空軍基地是美國空軍最重要的飛行測試中心，當地的Ｂ—５２主要用於研發及測試，而非作戰任務。

Ｂ—５２具備核武投射能力，自一九五○年代開始服役至今，仍是美國戰略轟炸機部隊的重要組成部分，目前有七十六架服役中，預計還將持續服役數十年。上一架因事故全損的Ｂ—５２發生於二○一六年，該機在關島安德森空軍基地起飛時滑出跑道起火焚毀，七名機組人員及時逃生。

美軍 波音 空軍

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