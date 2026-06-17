川普更重美中互動 G7憂遭G2削弱

Politico十五日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國大陸日益增長的經濟威脅，但美國總統川普更傾向單打獨鬥。川普五月在北京會晤中國國家主席習近平時，將川習會稱為「Ｇ２」；這種作法削弱歐洲等美國傳統盟友的努力，他們原本試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場。

川普當時幾乎已明確表達更重視美中雙邊互動，而非與盟友協調應對中國。當時川普告訴記者「這就是Ｇ２」，指的是一個有別於七大工業國集團（Ｇ７）的架構，「他們有Ｇ７、Ｇ８，而這是Ｇ２」。

法國總統馬克宏主辦Ｇ７峰會期間，將中國廉價商品議題列為優先事項，並於上周和其他Ｇ７領袖，以及中國、印度和巴西領導人通話討論相關問題。然而，白宮公布的本屆峰會優先議題清單未提及中國。更複雜的是，川普政府對中國加徵關稅後，大量中國出口商品轉向其他西方市場，其中以歐洲最為明顯。

美國計畫就中國廉價商品議題與中方進行更多會談，川普與習近平已安排九月在華府再次舉行峰會。一名美方資深官員十三日強調，美國不會等全世界手牽手、找出一套協調一致的方式來處理中國行為，「我們正透過各種措施立即採取行動」。

歐洲開始發現，可能必須自行採取行動應對中國。曾在拜登政府擔任國務院首席經濟學家的鮑恩表示：「歐洲似乎已準備好對中國採取行動，這正是美國期待已久的時刻，但川普政府似乎對此毫無興趣。」

不過，歐盟國家擔心可能引發貿易戰，尚未準備追隨川普最具對抗性的貿易政策，例如單邊關稅措施，而是主張透過外交途徑處理問題，包括加強與北京對話以及分散貿易夥伴。鮑恩指出，在歐洲，「他們擔心，一旦面臨中國的脅迫與報復，美國不會站在他們身後」。

日本已體驗過這種情況。中方不滿日相高市早苗「台灣有事」答辯，已連續四個多月限制稀土出口，威脅日本汽車、手機及其他高科技產品的製造供應鏈。一名日本前官員表示，日方一直對川普讚揚習近平保持警惕。