烏克蘭「入歐」談判 啟動

歐盟15日正式啟動與烏克蘭第一階段的入盟談判，是烏國在抵禦俄羅斯入侵之際，融入西方政治體系的關鍵一步，也是歐盟迄今以擴張政策作為地緣政治工具，抗衡中、俄兩國在東部鄰近地區影響力，最明確的舉措。

歐盟執委會15日就首批政策議題啟動談判，列出烏克蘭法律與歐盟標準接軌所需的法規改革，包含法治、司法獨立、反貪腐及人權等議題，聚焦於歐盟所謂的「基本事項」。據歐盟相關規定，入盟談判的整體內容由基本權利、內部市場及對外關係等六大主題、共35個章節組成，候選國須針對這些內容逐一與歐盟談判，並修正本國法律以符合歐盟標準，完成所有談判後才能加入歐盟。

烏克蘭在俄羅斯全面入侵後不久，於2022年6月正式取得候選國資格，但不斷面臨匈牙利前總理奧班政府否決，直到奧班在今年春季選舉中下台後，新任總理馬格雅才得以為烏國推進入盟進程鋪路。

烏克蘭希望最早能在2027年啟動入盟程序，但外交人士預期，烏國入盟之路將充滿挑戰且漫長。馬格雅也曾暗示，恐怕需要超過十年。此外，歐盟在第一階段談判所關注的貪腐問題，一直是、未來也持續是烏克蘭現任及未來領導人面臨的棘手挑戰。