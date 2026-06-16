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高市早苗與川普短暫會談 討論伊朗與印太情勢
日本首相高市早苗與美國總統川普正在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）參加G7峰會。當地時間今天上午，兩人舉行短暫會談，討論了伊朗以及包括中國在內的印太情勢。
根據日本外務省網站，在七大工業國集團（G7）討論烏克蘭議題後，高市與川普（Donald Trump）短暫會談。
兩位領導人就伊朗相關情勢交換意見，高市表示，樂見美伊近期達成諒解備忘錄（MOU）。
高市與川普也重申穩步執行日美關稅協議的重要性，並同意相互推動彼此之間的合作。
另外，兩人也就包括中國在內的印度洋-太平洋地區情勢交換看法。兩人確認將繼續保持密切溝通，以應對印太和中東國際局勢的發展。
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