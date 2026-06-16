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雙方傷亡慘重！川普：俄羅斯應達成協議 結束對烏克蘭戰爭
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，「俄羅斯應該達成協議」，以結束對烏克蘭的戰爭。
法新社報導，川普還說，他在法國溫泉度假勝地艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「開了會」，計劃稍晚將進行更多會談。
目前，G7成員國正設法加大對俄羅斯的壓力，要求俄方結束長達4年多的戰事。
川普指出，衝突雙方傷亡慘重，這樣的代價很「荒謬」，所以他會「盡己所能」。
澤倫斯基昨天表示，他已向川普建議，可安排他與俄國總統普丁（Vladimir Putin）在美國會面。他主張這樣一來，比起之前提議在G7談判，普丁會「更難拒絕」。
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