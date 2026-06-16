批以色列造成太多傷亡 川普建議敘利亞接手處理真主黨

美國總統川普今天表示，他已經建議以色列，應該讓敘利亞總統夏拉負責與伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨打交道，因為以色列的行動已經造成太多傷亡。

法新社報導，川普在七大工業國集團（G7）高峰會中讚揚夏拉（Ahmad al-Sharaa）「表現非常出色」，並表示：「如果以色列無法在不殺害其他人的情況下對付真主黨（Hezbollah），那麼他（指夏拉）會負責處理。敘利亞會處理這件事。」

川普指出，夏拉「與真主黨關係很好，也不喜歡他們」。他表示，這位敘利亞領導人「並不是個循規蹈矩的人」。夏拉曾是聖戰組織成員，於敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後掌權。

他說，以色列「對真主黨作戰時間太長，殺害太多人」。

川普表示：「我建議以色列讓敘利亞負責真主黨，說實話，我認為他們會做得更好。」

針對媒體報導他與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）關係走下坡，川普表示：「在黎巴嫩問題上，比比（Bibi，尼坦雅胡的小名）應該更加負責…我對以色列處理黎巴嫩和真主黨的方式並不滿意。他們本來應該能更快解決問題。」