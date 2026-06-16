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加劇緊張局勢！歐盟稱中國訓練俄羅斯軍人 北京駁回指控

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中國本周二（6月16日）否認了歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯關於中國訓練俄羅斯士兵參與烏克蘭戰爭的說法。圖／德國之聲提供
中國本周二（6月16日）否認了歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯關於中國訓練俄羅斯士兵參與烏克蘭戰爭的說法。圖／德國之聲提供

中國本周二（6月16日）否認了歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯關於中國訓練俄羅斯士兵參與烏克蘭戰爭的說法。

外交部發言人林健在在回答德新社記者的相關提問時表示，「這些說法完全沒有根據。純屬誣蔑抹黑。」

周一，卡拉斯在盧森堡舉行的歐盟外長會議後對媒體表示，「我們現已證實有關中國軍方訓練俄羅斯軍事人員赴烏克蘭作戰的報道。我們正在仔細評估其影響。」

上月，路透社根據三個歐洲情報機構的消息以及自己的調查曾報道，大約200名俄羅斯軍人在包括北京和南京在內的多處軍事營地接受訓練，其中部分人員返回後在烏克蘭參戰。該報道稱，秘密培訓課程的重點是使用無人機，而中俄兩國於2025年7月簽署了相關協議。

中國迄今沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，立場實際上偏向支持莫斯科。中國已多次被指控通過提供可軍民兩用的物資來支持俄羅斯軍工產業。

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