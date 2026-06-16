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立陶宛執政聯盟重組 社民黨辛克維丘斯將出任總理

中央社／ 維爾紐斯16日專電

立陶宛社會民主黨日前宣布重組執政聯盟，將具爭議的民粹政黨「尼穆納斯的黎明」排除在外，並邀請民主聯盟「為了立陶宛」取而代之。社民黨主席辛克維丘斯今天宣布，將承擔籌組新政府責任，並出任總理。

社會民主黨（Social Democrats，簡稱社民黨）日前決議調整執政聯盟架構，主因在於原執政聯盟之一的政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）領導人涉及反猶言論定罪及相關爭議，加上該黨在部分戰略議題上與執政團隊分歧。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，新執政聯盟將由社民黨主導，並與民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats "For Lithuania"）及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）共同組成，在國會141席中掌握75席。

辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）今天透過社群媒體發文指出，他已決定負責組建新政府並擔任總理一職。

辛克維丘斯指出，未來施政將聚焦於減輕物價與生活成本上升帶來的壓力，同時改善社會不平等與貧困問題，推動經濟成長、提升就業品質，並確保醫療服務可及性。

他強調，立陶宛政府將持續強化國防能力，並使外交政策更具積極性、一致性及成果導向。

辛克維丘斯將接替自去年秋季以來領導立陶宛政府的現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。

LRT報導，在內閣布局方面，新政府預計至少進行4項部長職位調整。其中，隨著民主聯盟「為了立陶宛」重返執政聯盟，能源、衛生及農業部將由該黨接掌，社民黨則將負責環境部。

新的3黨聯盟協議預計將於本週內正式簽署。

立陶宛 社民黨 民主黨

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