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高市早苗出席任內首次G7峰會 傳正協調與川普個別會談

中央社／ 艾維安巴恩16日綜合外電報導
日本首相高市早苗正在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）出席她任內首次G7高峰會。政府相關人士指出，目前高市早苗正積極協調在今天與美國總統川普舉行個別會談。法新社
日本首相高市早苗正在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）出席她任內首次G7高峰會。政府相關人士指出，目前高市早苗正積極協調在今天與美國總統川普舉行個別會談。法新社

日本首相高市早苗正在法國艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）出席她任內首次G7高峰會。政府相關人士指出，目前高市早苗正積極協調在今天與美國總統川普舉行個別會談。

日本電視台（Nippon TV）及日本TBS電視台報導，高市早苗表達樂見美伊達成協議之餘，也認為「確保協議切實執行至關重要」，因此希望向川普（DonaldTrump）直接確認其內容。

報導指出，與高市早苗同行的一名政府人士表示：「川普的心思現在似乎全在中東議題上。哪怕只是站著聊幾句也行，我們正在摸索實現會談的可能性。」

報導補充，高市早苗與川普的會談若能實現，雙方討論的話題預計會涉及「確保荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）安全的貢獻措施」。

高市早苗在美伊達成協議後已明確表示，將加入由英國等4國所發表、關於確保荷莫茲海峽安全的共同聲明。該共同聲明內容包含參與掃雷等行動，因此往後是否派遣自衛隊，將成為外界關注的焦點。

不過對此，日本政府內部態度仍相當謹慎，有聲音指出，必須進一步評估是否真的有掃雷的需求。報導引述自衛隊相關人士的說法表示：「在無法確認水雷的具體情況前，不會先將掃雷艦艇派往中東。」

此外，川普在與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）會談時曾表示「並不太需要支援」。日本一名外務省高層對此分析：「川普看起來並不是要向七大工業國集團（G7）各國要求些什麼。」

日本政府目前在積極協調日美領袖會談的同時，也針對這些具體的措施進行沙盤推演。

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