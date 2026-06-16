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菲律賓德國安全合作 小馬可仕：不排除簽定軍隊互訪

中央社／ 馬尼拉16日專電
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社)
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社)

菲律賓總統小馬可仕今天會見來訪的德國總統史坦麥爾，兩人除討論勞工合作與投資議題，也聚焦雙邊防務合作；菲方表示，不排除未來與德國簽署「軍隊互訪協定」。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）昨晚抵達馬尼拉，展開為期3天的國是訪問，並於今天前往菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace），與小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）舉行雙邊會議。

兩人在會後召開聯合記者會， 小馬可仕表示，在當前地緣政治局勢日益動盪下，菲律賓正積極擴大安全夥伴關係，未來不排除與德國簽署類似《訪問部隊協議》（VFA）的安排。

德國正加強對印太地區事務的參與，菲德兩國已於2025年完成「防務合作協議」的批准程序，德方曾表示，希望能進一步與菲律賓洽簽「軍隊互訪協定」（VFA），深化武裝部隊合作。

被問及菲德是否可能簽署VFA，小馬可仕回覆，雖然雙方距離正式簽署這類協議「可能還有一段距離」，但菲德兩國正持續增加軍事、防衛與安全領域接觸。

小馬可仕說，菲律賓對與德國簽署VFA持非常開放的態度，「鑑於當前地緣政治局勢的動盪，實現穩定的最佳途徑是建立夥伴關係，並擁有廣泛的聯盟基礎。」

談及近期美國與伊朗宣布停火並計劃重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），史坦麥爾表示，「任何朝向停止戰鬥的步驟都是正確的一步」。

史坦麥爾強調，荷莫茲海峽恢復通航具有迫切性，因為衝突已影響全球糧食價格、肥料供應以及未來農業收成，牽動數十萬民眾生計。

小馬可仕則說，菲德雖受衝突影響方式不同，但兩國都感受到全球危機帶來的經濟壓力，荷莫茲海峽若恢復自由航行，將有助全球能源市場回穩，減輕石油危機造成的物價上漲壓力。

除安全合作外，雙方也談及菲律賓技術勞工赴德就業議題。

史坦麥爾表示，德國工作條件佳、社會安全穩定，目前約有4萬至4萬5000名菲律賓人在德國工作生活，他們就是為德國吸引更多菲律賓人才的最佳代言人，德國已無需再作大力宣傳。

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