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烏克蘭持續空襲俄國能源設備 莫斯科最大煉油廠遭襲

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導
莫斯科市長索比亞寧今天表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致俄羅斯天然氣工業石油公司旗下的莫斯科煉油廠一處設施受損。圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)
莫斯科市長索比亞寧今天表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致俄羅斯天然氣工業石油公司旗下的莫斯科煉油廠一處設施受損。圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)

莫斯科市長索比亞寧今天表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致俄羅斯天然氣工業石油公司旗下的莫斯科煉油廠一處設施受損。

路透社報導，索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram發文表示：「現場無人傷亡，緊急救援人員已在現場處理。」他並未說明煉油廠的運作是否受到影響。

這座煉油廠是莫斯科地區規模最大的煉油廠，最新數據顯示，該廠2024年共處理1160萬噸原油，生產290萬噸汽油及320萬噸柴油。

根據官方數據、社群媒體和路透社統計，自2026年初以來，俄羅斯煉油廠遭無人機襲擊的次數倍增，導致煉油作業全面或部分停擺，汽油、柴油及航空燃油產量下滑。

這座俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazpromneft）的煉油廠主要供應莫斯科地區，迄今為止，該地區尚未出現燃料供應中斷的狀況，但全俄已有十餘個地區的燃料供應受影響。

俄國 烏克蘭 莫斯科

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