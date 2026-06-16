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日議員成立台海和平研究會 擬提政策建言並推動立法

中央社／ 東京16日專電

日本跨黨派議員成立「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」。發起議員表示，台海和平與日本安全密不可分，未來將每月舉辦研究會，邀請專家學者討論台海局勢、日本安全保障及日台合作議題，並盼將研究成果轉化為對政府的政策建議及立法參考。

該研究會由5名國會議員共同發起，包括日本保守黨參議員北村晴男、日本維新會眾議員西田薰與橫田光弘、日本維新會參議員石平，以及國民民主黨參議員山田吉彥。他們表示，未來將持續邀請更多不同黨派議員參與，擴大跨黨派合作。

擔任事務局長的石平今天在社群媒體X發文表示，5名成員昨天一同前往駐日代表處拜會駐日代表李逸洋，並進行會談。雙方就如何維護台灣海峽的和平與穩定，以及深化日台合作的重要性交換意見。會談中，李逸洋也邀請議員們盡早訪問台灣。

石平表示，成立該會主要是基於對「台灣有事就是日本有事」的強烈危機感。成立目的在於持續深化研究與討論，思考如何防患於未然，避免台海危機發生，並維持台灣海峽的和平與穩定，同時也為可能發生的緊急情勢預作準備。

他表示，未來將積極與台灣各界進行交流，在此基礎上彙整相關意見與研究成果，向日本國會及政府提出具體政策建議。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書發文表示，近年來，日本國會已經逐漸展開一場「為台灣正名」的運動。過去長期存在的「日華議員懇談會」，日前正式更名為「日台議員友好聯盟」。而這次成立的新組織，更直接將「台灣海峽和平」寫入名稱之中。

他表示，這代表日本國會正在以實際行動向國際社會表明立場，促使更多人認識到「台海和平是國際公共利益的重要一環」。這是對中國近年來不斷升高軍事壓力與外交打壓的一種明確回應。

矢板明夫透露，他曾參與該團體成立的部分籌備工作，日前在東京與多位發起議員舉行小型座談，向與會者介紹台灣目前政治與安全保障現況，以及台灣社會對區域局勢的觀察。他表示，能夠明顯感受到日本政界對台灣的關心已逐漸從情感支持，進一步轉向具體政策討論階段。

他表示，印太戰略智庫正規劃於9月邀請該團體成員訪問台灣，與台灣各界進行更深入的交流。

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