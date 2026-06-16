快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

AUKUS潛艦計劃攸關澳洲存亡 反潛專家：非挑釁中國

中央社／ 雪梨16日專電

澳洲國防專家帕克指出，隨著印太地區局勢日益動盪，中國海軍又對澳洲的海上補給線和貿易構成龐大威脅，澳洲透過AUKUS計劃訂購核動力潛艦，絕非是要挑釁中國，而是澳洲為了生存而不得不採取的行動。

曾經於澳大利亞皇家海軍服役超過20年、現任西澳大學國防與安全客座教授帕克（Jennifer Parker）今天透過澳洲金融評論報（The Australian FinancialReview）網站發表專文「 伊凡斯錯了；AUKUS不是要對付中國，而是攸關國家存亡 」（Gareth Evans iswrong. AUKUS isn’t about China, but nation’ssurvival）； 帕克的文章，主要是回應澳洲前外交部部長伊文斯（Gareth Evans）近日批評「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）是錯誤對外政策的言論。

伊文斯11日出席由澳洲民間發起的非官方「AUKUS公眾調查委員會」（AUKUS Public Inquiry）聽證會時表示，他認為澳洲核動力潛艦的唯一用途，是「在西太平洋地區搜尋、追蹤、攻擊，並且摧毀中國潛艇」；伊文斯強調，這是一個「必然的結論」。

對於伊文斯的觀點，帕克並不同意；她說：「身為一名擁有20年反潛作戰經驗的海軍戰略專家，我認為（伊文斯的）這種說法令人震驚。」

帕克強調，對付中國潛艦絕非澳洲未來核動力潛艦的唯一用途；她解釋：「中國的核動力彈道飛彈潛艦，是中國的二次核打擊能力（ second-strike nuclearcapability ）的關鍵戰備；它們一般海南島出航，外界普遍認為它們主要是在南海巡邏；為了避免被發現的風險，它們通常不會離開該區域。至於針對它們的定位和追蹤工作，則是美國的重要任務；這不太可能是澳洲未來潛艦的主要任務。」

帕克指出，要保護澳洲的廣闊海域，必需要依靠隱蔽行動能力強大的潛艦；她說：「澳洲擁有世界第三大海域，在如此廣闊的範圍內來去行動，是充滿困難的；因此，核動力潛艦的速度和續航力就變得十分重要；一艘常規潛艦從雪梨航行到伯斯，就大約長達9天；而核動力潛艦只需大約一半的時間即可完成，而且更難被發現。」

帕克提醒，中國海軍特遣艦隊去年環繞澳洲航行所構成的威脅，正反映出澳洲需要擁有更先進潛艦的問題。她說：「除非提前部署妥當，否則以常規潛艦的速度是無法攔截這樣的（中國海軍）行動。」

帕克又指出，AUKUS潛艇並不是針對中國；她說：「一個良好的戰略，是以捍衛國家核心利益為出發點的；澳洲致力轉向擴充海上戰力，從2030年代擴充水面艦隊、採購核動力潛艦，以及發展兩棲作戰戰力，均是為了回應一個清晰的現實：澳洲最重要的國家利益之一，是要保護海上貿易。」

帕克補充，澳洲99%的進出口貨物都得依靠海運，其中包括支撐國家繁榮和國家安全的關鍵物資；故此，來自海上的軍事威脅，比飛彈和無人機攻擊對澳洲構成更大生存風險。

帕克在總結時提醒，自1942年以來，從未面對過像中國這樣威脅著澳洲海上補給線和貿易的區域軍事強國。她認為，保護澳洲的生存利益「已不再是可有可無的選項」。

AUKUS 澳洲 帕克

延伸閱讀

澳洲智庫：中國擴充導彈威嚇 北京駁：渲染、戰略誤判

澳智庫：陸飛彈已可打擊澳洲北部 未來10年威脅將升高

索羅門推太平洋區域安全條約 島國主導排除中國介入

模擬遠距打擊 中罕曝對美航母作戰 戰線拉到3000公里外

相關新聞

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

印太「網格化防禦」與供應鏈戰略：美日菲的產業地緣學，台灣該如何應對？

與伊朗達成初步協議 川普G7峰會稱願促俄烏和平

美國總統川普今天在法國湖畔度假勝地參加七大工業國集團（G7）高峰會，大力吹捧與伊朗達成的終戰初步協議，並且表示接下來將致...

如何在談判搞定川普？伊朗找心理學家分析人格 官員稱效果明顯

美國與伊朗透過間接談判敲定初步和平協議，14日以電子方式完成簽署。伊朗官員向獨立調查新聞網站Drop Site透露，談判團隊為了應付川普在談判過程中被認為「反覆無常」的行為模式，特別找來心理學專家評估其心理狀態，並協助擬定透過區域調解人轉交給川普的訊息。

美憂中俄軍情機構利用 援引出口管制法限制AI新模型

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求Anthropic限制其最新人工智慧（AI）模型使用對象，憂心恐...

美伊協商新變數？伊朗暗示未來要對荷莫茲海峽船舶收費

美國與伊朗預定19日簽署延長停戰並重啟荷莫茲海峽的諒解備忘錄（MOU），儘管美國總統川普宣布荷姆茲海峽將重新開放且「永久免通行費」，但伊朗15日暗示計劃根據還沒具體說明的服務，對行經荷莫茲該海峽船舶收取費用，成為美伊後續協商的最新變數。

印尼規模6.7強震襲蘇拉威西島！劇烈搖晃逾1分鐘 暫無傷亡通報

路透16日報導，印尼氣象氣候及地球物理局（BMKG）表示，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）16日發生規模6.7地震，震央位於中蘇拉威西省（Central Sulawesi）首府帕盧（Palu）東南方約42公里處，震源深度10公里。BMKG表示，此次地震沒有引發海嘯風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。