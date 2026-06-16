AUKUS潛艦計劃攸關澳洲存亡 反潛專家：非挑釁中國

澳洲國防專家帕克指出，隨著印太地區局勢日益動盪，中國海軍又對澳洲的海上補給線和貿易構成龐大威脅，澳洲透過AUKUS計劃訂購核動力潛艦，絕非是要挑釁中國，而是澳洲為了生存而不得不採取的行動。

曾經於澳大利亞皇家海軍服役超過20年、現任西澳大學國防與安全客座教授帕克（Jennifer Parker）今天透過澳洲金融評論報（The Australian FinancialReview）網站發表專文「 伊凡斯錯了；AUKUS不是要對付中國，而是攸關國家存亡 」（Gareth Evans iswrong. AUKUS isn’t about China, but nation’ssurvival）； 帕克的文章，主要是回應澳洲前外交部部長伊文斯（Gareth Evans）近日批評「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）是錯誤對外政策的言論。

伊文斯11日出席由澳洲民間發起的非官方「AUKUS公眾調查委員會」（AUKUS Public Inquiry）聽證會時表示，他認為澳洲核動力潛艦的唯一用途，是「在西太平洋地區搜尋、追蹤、攻擊，並且摧毀中國潛艇」；伊文斯強調，這是一個「必然的結論」。

對於伊文斯的觀點，帕克並不同意；她說：「身為一名擁有20年反潛作戰經驗的海軍戰略專家，我認為（伊文斯的）這種說法令人震驚。」

帕克強調，對付中國潛艦絕非澳洲未來核動力潛艦的唯一用途；她解釋：「中國的核動力彈道飛彈潛艦，是中國的二次核打擊能力（ second-strike nuclearcapability ）的關鍵戰備；它們一般海南島出航，外界普遍認為它們主要是在南海巡邏；為了避免被發現的風險，它們通常不會離開該區域。至於針對它們的定位和追蹤工作，則是美國的重要任務；這不太可能是澳洲未來潛艦的主要任務。」

帕克指出，要保護澳洲的廣闊海域，必需要依靠隱蔽行動能力強大的潛艦；她說：「澳洲擁有世界第三大海域，在如此廣闊的範圍內來去行動，是充滿困難的；因此，核動力潛艦的速度和續航力就變得十分重要；一艘常規潛艦從雪梨航行到伯斯，就大約長達9天；而核動力潛艦只需大約一半的時間即可完成，而且更難被發現。」

帕克提醒，中國海軍特遣艦隊去年環繞澳洲航行所構成的威脅，正反映出澳洲需要擁有更先進潛艦的問題。她說：「除非提前部署妥當，否則以常規潛艦的速度是無法攔截這樣的（中國海軍）行動。」

帕克又指出，AUKUS潛艇並不是針對中國；她說：「一個良好的戰略，是以捍衛國家核心利益為出發點的；澳洲致力轉向擴充海上戰力，從2030年代擴充水面艦隊、採購核動力潛艦，以及發展兩棲作戰戰力，均是為了回應一個清晰的現實：澳洲最重要的國家利益之一，是要保護海上貿易。」

帕克補充，澳洲99%的進出口貨物都得依靠海運，其中包括支撐國家繁榮和國家安全的關鍵物資；故此，來自海上的軍事威脅，比飛彈和無人機攻擊對澳洲構成更大生存風險。

帕克在總結時提醒，自1942年以來，從未面對過像中國這樣威脅著澳洲海上補給線和貿易的區域軍事強國。她認為，保護澳洲的生存利益「已不再是可有可無的選項」。