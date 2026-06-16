波蘭台商會長許斯維連任 2027歐總年會首度移師華沙

波蘭台灣商會舉辦第31屆會員年會暨端午餐會，會中通過現任會長許斯維連任，新任歐洲台灣商會聯合總會總會長阮紹棣也宣布，2027年第33屆歐總年會將首度移師華沙舉行。

根據波蘭台灣商會提供資訊，波蘭台灣商會13日於波茲南（Poznan）近郊舉行第31屆會員年會暨端午聯誼餐會，商會會員、駐波蘭代表處及歐洲台商代表等各界人士踴躍出席。

在駐波蘭代表處經濟組組長呂佩娟及波蘭台灣商會名譽會長阮紹棣、林子揚與劉易軒的共同見證下，會員大會一致決議通過，由許斯維連任波蘭台灣商會會長。

許斯維表示，商會未來將持續扮演會員在波蘭發展的重要平台與後盾，致力於促進台灣與波蘭間的商務交流，並服務在地僑台商與台灣企業。

他也強調，商會將強化會員間的資源整合，並積極拓展與波蘭當地商業社群的互動，協助台灣企業在歐洲開創更多合作契機。

今年5月在倫敦歐洲台灣商會聯合總會（歐總，ETCC）年會上接任歐總總會長的阮紹棣也致詞表示，台商是台灣遞向世界的重要名片，也是連結全球市場的重要橋樑，台商走得穩，台灣就會走得遠。

談及歐總的未來展望，阮紹棣宣布，第33屆歐總年會將於2027年5月14日至16日首度移師華沙，並由波蘭台灣商會主辦。

她表示，屆時歐洲各地台商組織及世界台灣商會代表將齊聚華沙，以世界為舞台、以歐洲為橋樑、以波蘭為匯聚中心，共同拓展市場，為台灣中小企業創造更多國際能見度與商機。