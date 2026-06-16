防中國在黃岩島興土木 菲軍方密切監控可疑平台

中國海洋調查船近日被拍到拖曳一座可疑漂浮式平台在黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁）潟湖活動，菲律賓軍方正密切監控蒐證，並強調不會容許1990年代中國假借興建漁民避風棚之名而建造人工島事件重演。

菲方安全部門最近監看到，中國疑似在黃岩島潟湖入口處部署疑似裝有天線的漂浮式平台，外界推測可能涉及水道測量、加寬航道，甚至規劃興建碼頭或錨泊設施。

在今天召開的例行記者會上，菲律賓海軍發言人馬蒂內茲（Marissa Martinez）表示，外界對中方意圖所做的各種推斷，都仍屬臆測。

但她強調，2016年南海仲裁案裁決結果已確認菲律賓對相關海域的權利，軍方將繼續監控黃岩島一帶的動態，並向政府相關部門提交蒐集到的證據與數據，作為未來決策依據。

被問及軍方後續具體應對措施，馬蒂內茲回應，基於安全考量，不便透露。

中國科學院南海海洋研究所最近發文稱，菲方所提的漂浮式平台，是中方科考團隊為了考察黃岩島海域發育演化與生態韌性而搭建。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天則在臉書貼出一段影片，顯示中國海洋調查船「粵湛漁科6號」正在黃岩島潟湖一帶，拖曳這座可疑漂浮式平台移動。

塔瑞耶拉寫道，菲方透過揭發中方的行為，讓國際社會知道中國再次違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），菲律賓不會默許「霸凌者」為所欲為。

另一方面，菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）指出，任何海洋研究活動所蒐集到的資訊，都可能用於軍事目的，因此菲律賓軍方對此保持高度關注。

針對外界推測，中方設施可能搭載回音測深儀（echo sounder）進行水文測量，崔尼代表示，軍方目前不願在缺乏完整證據之前作出猜測，但強調菲方會持續監看事態發展。

崔尼代重申，菲律賓不會讓1990年代的美濟礁（Mischief Reef）事件重演。

1994年，中國開始在美濟礁興建「漁民避風設施」，菲律賓隔年發現並提出外交抗議。中方初步聲稱僅是「簡單避風棚」，且菲律賓漁民也能用，但最終把美濟礁建設為具備機場跑道、港口及軍事設施的人工島。