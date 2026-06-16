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泰柬海域爭議進入調解程序 雙方展開人選安排

中央社／ 曼谷16日專電

泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天表示，泰國已提名2名調解員，參與柬埔寨依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）爭端解決機制進入調解程序，以處理兩國長年存在的泰國灣海域主權爭議。

柬埔寨2日宣佈已向聯合國及泰國遞交正式通知，啟動聯合國海洋法公約的調解程序，以解決柬泰兩國長期存在的泰國灣海域主權爭議。此舉是泰國5月決議取消與柬埔寨於2001年簽署的聯合勘探海上能源協議後提出。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國外長西哈薩表示，泰方已提出德國籍法官沃爾夫拉姆（Rudiger Wolfrum）及南非海洋法專家霍夫曼（Albert Hoffman）擔任調解員。

報導指，柬埔寨方面則已指派其外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）擔任程序代表，並提名丹麥外交官塔克索（Peter Taksoe-Jensen）及法國國際法學者圖夫南（Jean-Marc Thouvenin）擔任調解員。

依程序規定，雙方調解員須於30天內召開會議，共同選出調解委員會主席，之後正式展開調解程序。

泰國灣（Gulf of Thailand）在泰國和柬埔寨接壤的部分大約有2萬6000平方公里海域具有主權爭議。路透社報導，據估計，該海域蘊藏大量天然氣和石油，價值約3000億美元。

泰國和柬埔寨去年爆發激烈的邊境衝突，造成近150人死亡，約30萬人一度流離失所，雙方去年12月達成停火協議，但相關爭議仍未解。

泰國 柬埔寨 聯合國

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