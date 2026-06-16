與伊朗達成初步協議 川普G7峰會稱願促俄烏和平

美國總統川普今天在法國湖畔度假勝地參加七大工業國集團（G7）高峰會，大力吹捧與伊朗達成的終戰初步協議，並且表示接下來將致力於結束烏克蘭和黎巴嫩戰事。

路透社報導，川普在全球領袖對美國越來越懷有戒心的背景之下抵達艾維安巴恩（Evian-les-Bains）G7峰會。伊朗衝突有望落幕令許多領袖如釋重負，但川普再度威脅對法國加徵新關稅，以及他針對移民議題發出的警告，又讓他們夾雜著一絲不安。

川普在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的聯合記者會中表示，美、伊已經簽署終結這場波斯灣戰爭的諒解備忘錄，但是不確定內容何時會公布。

他指出，一些船隻已經免收通行費通過先前遭到伊朗實質關閉的全球油氣供應重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

在達成伊朗協議後，川普表示將把重心轉向試圖在烏克蘭和俄羅斯之間促成和平，同時尋求結束在黎巴嫩的戰鬥。

他說：「我們昨天與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）總統和普丁（Vladimir Putin）總統聊得很愉快，我認為也許我們可以在那裡做些什麼。我真的這麼覺得，我認為他們對此都抱持開放態度。」

東歐和中東戰事帶來的衝擊只是G7領袖於15日至17日峰會中將面對的諸多議題之一。他們同時將尋求在解決全球經濟失衡、對中國以外地區採購關鍵礦物，以及人工智慧（AI）等議題上取得共識。

●烏克蘭關鍵會談

川普預計將於峰會期間與澤倫斯基舉行工作會議。自從川普去年在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴澤倫斯基「你手上沒有多少籌碼」後，澤倫斯基的形勢已然改善。

俄羅斯在烏克蘭的攻勢已經趨緩，烏克蘭則在基輔頻遭攻擊之際，積極向盟邦尋求更多軍援資金。

澤倫斯基昨天表示，已經在G7峰會中提出願與普丁會談以終結超過4年的戰爭，但是對方尚未準備好對話。

不過，要獲得川普具體保證恐怕不容易。G7領導人認為他難以預測，其單邊決策已經顛覆他們對中東、全球貿易和外交的布局，也讓美國對戰後國際秩序所作承諾受到更深層檢視。

●掀新關稅威脅

在啟程前往法國之前，川普向「紐約郵報」（NewYork Post）表示，除非巴黎取消對美國科技巨頭課徵的數位稅，否則他「別無選擇」只能對法國葡萄酒徵收百分之百關稅。

就在抵達峰會前一刻，川普又在社群媒體貼文中提出向來令中間派歐洲盟友頭疼的移民議題。

他寫道：「可悲的是，如果你從第三世界國家引進人口，很快你也會變成第三世界國家。而且你對此無能為力。」

馬克宏受訪時向法國電視一台（TF1）表示，法國絕不會對川普的關稅威脅讓步，強調「關稅對任何人都沒好處，尤其在G7國家之間施加關稅更是如此」。