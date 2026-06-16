與法拆夥6代戰機FCAS計畫 德西軍工急覓新出路

德國決定退出與法國共同研發下一代戰機的「未來空中作戰系統」（FCAS）計畫後，原本參與計畫的德國、西班牙企業向本國政府請命，盼保住計畫內已累積的6代戰機技術。

FCAS計畫是2017年由法國總統馬克宏與時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）共同啟動，目標是在2040年左右研製出結合無人僚機與衛星能力的新匿蹤戰機，打造成下一代空戰體系，取代法國飆風（Rafale）戰機和歐洲颱風（Typhoon）戰機。西班牙於2019年加入計畫。

然而FCAS計畫命運多舛。被指定共同打造戰機的法國達梭（Dassault）公司與在德國的空中巴士（Airbus）軍工部門，雙方長期在誰人主導、研發比例、技術分享乃至智財等問題爭執不下，矛盾越積越深。最後德國政府在今年6月初宣布退出FCAS。

國防新聞（Defense News）報導，參與FCAS的德國主要承包商空巴防務暨太空公司（Airbus Defence andSpace）、西班牙主要承包商Indra公司，6月11日分別發出聲明，希望各自的政府繼續資助研發過程中獲得的6代機技術。

德國方面，目前由空巴防務暨太空公司與彈射椅大廠Autoflug、軍工企業狄爾防務（Diehl Defence）、雷達傳感器大廠Hensoldt、做飛控與起落架的Liebherr、飛彈巨頭MBDA Deutschland、航空發動機的MTU AeroEngines及軍用電子與通訊的Rohde & Schwarz組成一個名為「6代機團隊」（Team Gen 6）的產業聯盟。

西班牙方面，也由Indra與空巴防務暨太空西班牙分公司（Airbus Defence and Space Spain）、國防IT與指揮系統商Grupo Oesia、航太與衛星導航大廠GMV、發動機製造商ITP以及軍工系統商Sener等企業組成聯盟。

這些公司希望政府繼續投入資金發展6代戰機，並警告若資金出現中斷，將導致相關技術遭受「不可逆」（irreversible）的流失。

值得注意者是，這些企業希望以跨國團隊一員的身分繼續參與相關計畫，為日後加入現有的其他6代戰機計畫保留空間，例如加入由英、義、日本共同推動的「全球空中作戰計畫」（GCAP），或是邀請瑞典航太巨頭紳寶（Saab）公司另起爐灶。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）日前概述在退出FCAS計畫後，德國獲得下一代戰機的幾種可能途徑。一是向美國再買一批F-35，二是德國加入英義日的GCAP計畫，三就是由空巴防務暨太空公司主導，與其他企業另起爐灶。