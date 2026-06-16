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如何在談判搞定川普？伊朗找心理學家分析人格 官員這樣說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在法國艾維安舉行的G7峰會期間，與法國總統馬克宏舉行雙邊會晤。法新社
美國總統川普15日在法國艾維安舉行的G7峰會期間，與法國總統馬克宏舉行雙邊會晤。法新社

美國與伊朗透過間接談判敲定初步和平協議，14日以電子方式完成簽署。伊朗官員向獨立調查新聞網站Drop Site透露，談判團隊為了應付川普在談判過程中被認為「反覆無常」的行為模式，特別找來心理學專家評估其心理狀態，並協助擬定透過區域調解人轉交給川普的訊息。

一名伊朗官員表示：「我們將兩名資深心理學家納入談判顧問圈，以便針對我方認為具有精神病態（psychopathic）行為模式的特徵，設計傳達給川普總統的訊息。」

這位官員指出，自美伊雙方4月在伊斯蘭馬巴德舉行首輪雙邊會談後，這些心理學家便開始協助伊朗談判團隊，當時雙方已開始交換潛在諒解備忘錄（Memorandum of Understanding，MOU）的條件草案。他表示：「自從我們開始將這些顧問的建議納入對外訊息與書面溝通內容後，川普的反應明顯改善。」

這位官員還說：「由於雙方交換的文本最終都將成為歷史紀錄的一部分，因此我們進行談判的方式，是確保這些文件如果未來公開，各方談判手法的高下與成熟度能夠清楚呈現出來。」

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