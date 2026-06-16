索羅門推太平洋區域安全條約 島國主導排除中國介入

澳洲公廣媒體ABC今天報導，索羅門群島新任總理瓦爾（MatthewWale）倡議訂立一項太平洋區域安全條約；按照瓦爾的構想，該項條約是為了讓太平洋島國主導該區域的安全事務，並且排除中國介入。

ABC報導指出，瓦爾是在6月初訪問澳洲期間，向澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）提出建立太平洋地區安全條約的構想。

瓦爾同時是現任「太平洋島國論壇」（PacificIslands Forum, PIF）主席，在今年9月任期結束之前，他可以向「太平洋島國論壇」針對太平區域安全條約的構想提出動議討論。

報導指出，瓦爾在訪問澳洲期間於坎培拉舉行的一場記者會上，曾透露與太平區域安全條約相關的想法。他當時僅表示自己致力推動一項「階段性地針對區域層面」的條約，並且表示「首要考慮的重點是區域內部議題」。目前尚不清楚澳洲和紐西蘭是否願意支持瓦爾的構想。報導同時指出，瓦爾和艾班尼斯的發言人均拒絕針對這項議題發表回應。

羅伊研究所太平洋事務專家諾貝陶（OliverNobetau） 提醒，在太平洋島國尚未廣泛接受瓦爾的構想之前，如果澳洲和紐西蘭就公開力挺的話，「很容易引起反感」。

諾貝陶對瓦爾的構想表示肯定，但他同時表示，太平洋島國之間要就重大議題凝聚共識，可能困難重重。他說：「區域內各國，就安全問題上的立場彼此迥異，要達成共同接納的方案，可說是一項艱巨的任務；不過，這是必須努力爭取的工作。」

紐西蘭梅西大學（Massey University）國防與安全研究中心（Centre for Defence and Security Studies）副教授鮑爾斯（Anna Powles）指出，瓦爾的建議「需要時間來達成區域共識」。

對於瓦爾可能要趕在今年9月「太平洋島國論壇」主席任期結束前提出動議，鮑爾斯認為這是一項「緊迫」的任務。鮑爾斯相信，瓦爾是由於「難得目前在政治情勢上出現短暫的機會窗口，才會在如此緊迫的情況下採取行動」。

報導提到，雖然瓦爾上台執政後，依法未能公開索羅門群島與中國於2022年所簽訂安全條約的條文，但瓦爾已承諾將會「檢討」（review）索、中安全條約的內容。

另外，有別索羅門群島前任政府的親中路線，瓦爾上台後政府已急速轉向親近澳洲；但瓦爾同時避免發表刺激中國的言論，強調要「與各方交好，不與任何一方交惡」。